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Кого считать олигархом? Грузинский депутат требует ясности
Кого считать олигархом? Грузинский депутат требует ясности
Парламентарий предлагает опереться на опыт Украины в разрешении вопроса деолигархизации 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T16:18+0400
2022-07-19T16:18+0400
2022-07-19T16:24+0400
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бидзина иванишвили
алеко элисашвили
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Депутаты парламента Грузии не могут принять закон об олигархах, касающийся исключительно Бидзины Иванишвили, так как это абсурдно, считает оппозиционный депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Правящая партия Грузии вместе с оппозицией продолжает работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии, одной из которых является деолигархизация. Во вторник в парламенте состоялось заседание рабочей группы по вопросу деолигархизации. Часть оппозиции отказалась участвовать в обсуждении.По его словам, в качестве примера разрешения вопроса деолигархизации можно взять опыт Украины."Если брать пример Украины, там было определено, кто такой олигарх. Олигархом является человек, владеющий процентом от национального продукта Украины, там имя и фамилия не указаны", - сказал Элисашвили.Как отметил оппозиционный депутат, в таком случае в список могут попасть и другие лица, как например бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили, лидер партии "Лело для Грузии" , основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили.По словам Элисашвили, он решил принять участие в обсуждении, чтобы у "Грузинской мечты" не было претензий к оппозиции."Я не хочу давать повода для разговоров "Грузинской мечте", что , мол, мы их позвали, хотели начать обсуждение, как советовал Евросоюз, но никто не пришел", - сказал Элисашвили.Из оппозиционных депутатов на встрече со спикером парламента Шалвой Папуашвили присутствуют Алеко Элисашвили, Анна Бучукури и Бека Лилуашвили ("Для Грузии"), Герман Сабо ("Гирчи"), Фридон Инджия ( "Европейские социалисты").Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, алеко элисашвили, давид кезерашвили, украина, молдова, грузинская мечта, еврокомиссия
Кого считать олигархом? Грузинский депутат требует ясности
16:18 19.07.2022 (обновлено: 16:24 19.07.2022)
Парламентарий предлагает опереться на опыт Украины в разрешении вопроса деолигархизации
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Депутаты парламента Грузии не могут принять закон об олигархах, касающийся исключительно Бидзины Иванишвили, так как это абсурдно, считает оппозиционный депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Правящая партия Грузии вместе с оппозицией продолжает работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии, одной из которых является деолигархизация. Во вторник в парламенте состоялось заседание рабочей группы по вопросу деолигархизации. Часть оппозиции отказалась участвовать в обсуждении.
"Прежде всего, нужно определить, кто такой олигарх? Мы ведь не можем записать в закон, что олигархом является только Бидзина Иванишвили, и принять закон о Бидзине Иванишвили. Это абсурд", - сказал Элисашвили.
По его словам, в качестве примера разрешения вопроса деолигархизации можно взять опыт Украины.
"Если брать пример Украины, там было определено, кто такой олигарх. Олигархом является человек, владеющий процентом от национального продукта Украины, там имя и фамилия не указаны", - сказал Элисашвили.
Как отметил оппозиционный депутат, в таком случае в список могут попасть и другие лица, как например бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили, лидер партии "Лело для Грузии" , основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили.
По словам Элисашвили, он решил принять участие в обсуждении, чтобы у "Грузинской мечты" не было претензий к оппозиции.
"Я не хочу давать повода для разговоров "Грузинской мечте", что , мол, мы их позвали, хотели начать обсуждение, как советовал Евросоюз, но никто не пришел", - сказал Элисашвили.
Из оппозиционных депутатов на встрече со спикером парламента Шалвой Папуашвили присутствуют Алеко Элисашвили, Анна Бучукури и Бека Лилуашвили ("Для Грузии"), Герман Сабо ("Гирчи"), Фридон Инджия ( "Европейские социалисты").
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.