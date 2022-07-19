https://sputnik-georgia.ru/20220719/kogo-schitat-oligarkhom-gruzinskiy-deputat-trebuet-yasnosti--268663315.html

Кого считать олигархом? Грузинский депутат требует ясности

Кого считать олигархом? Грузинский депутат требует ясности

Парламентарий предлагает опереться на опыт Украины в разрешении вопроса деолигархизации 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T16:18+0400

2022-07-19T16:18+0400

2022-07-19T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Депутаты парламента Грузии не могут принять закон об олигархах, касающийся исключительно Бидзины Иванишвили, так как это абсурдно, считает оппозиционный депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Правящая партия Грузии вместе с оппозицией продолжает работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии, одной из которых является деолигархизация. Во вторник в парламенте состоялось заседание рабочей группы по вопросу деолигархизации. Часть оппозиции отказалась участвовать в обсуждении.По его словам, в качестве примера разрешения вопроса деолигархизации можно взять опыт Украины."Если брать пример Украины, там было определено, кто такой олигарх. Олигархом является человек, владеющий процентом от национального продукта Украины, там имя и фамилия не указаны", - сказал Элисашвили.Как отметил оппозиционный депутат, в таком случае в список могут попасть и другие лица, как например бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили, лидер партии "Лело для Грузии" , основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили.По словам Элисашвили, он решил принять участие в обсуждении, чтобы у "Грузинской мечты" не было претензий к оппозиции."Я не хочу давать повода для разговоров "Грузинской мечте", что , мол, мы их позвали, хотели начать обсуждение, как советовал Евросоюз, но никто не пришел", - сказал Элисашвили.Из оппозиционных депутатов на встрече со спикером парламента Шалвой Папуашвили присутствуют Алеко Элисашвили, Анна Бучукури и Бека Лилуашвили ("Для Грузии"), Герман Сабо ("Гирчи"), Фридон Инджия ( "Европейские социалисты").Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, алеко элисашвили, давид кезерашвили, украина, молдова, грузинская мечта, еврокомиссия