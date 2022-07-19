https://sputnik-georgia.ru/20220719/markedonov-rasskazal-o-znachenii-sammita-rossii-irana-i-turtsii---video-268684496.html

Маркедонов рассказал о значении саммита России, Ирана и Турции - видео

Маркедонов рассказал о значении саммита России, Ирана и Турции - видео

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Армению и встретился в Ереване с премьер-министром страны Николом Пашиняном, при этом за несколько... 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T23:26+0400

2022-07-19T23:26+0400

2022-07-19T23:28+0400

видео

мультимедиа

россия

экспертное мнение

сергей маркедонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268684323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0620f05f87f3433d76c63b94e466490.png

Что означают эти визиты и с чем связана повышенная дипломатическая активность вокруг региона? Почему встреча в Иране - событие не только регионального, но и мирового значения? Зачем Северная Корея признала республики Донбасса и почему Пхеньян все активнее участвует в ситуации вокруг Украины? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео