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Маркедонов рассказал о значении саммита России, Ирана и Турции - видео
Маркедонов рассказал о значении саммита России, Ирана и Турции - видео
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Армению и встретился в Ереване с премьер-министром страны Николом Пашиняном, при этом за несколько... 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T23:26+0400
2022-07-19T23:26+0400
2022-07-19T23:28+0400
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россия
экспертное мнение
сергей маркедонов
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Что означают эти визиты и с чем связана повышенная дипломатическая активность вокруг региона? Почему встреча в Иране - событие не только регионального, но и мирового значения? Зачем Северная Корея признала республики Донбасса и почему Пхеньян все активнее участвует в ситуации вокруг Украины? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
Маркедонов рассказал о значении саммита России, Ирана и Турции - видео
23:26 19.07.2022 (обновлено: 23:28 19.07.2022)
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Армению и встретился в Ереване с премьер-министром страны Николом Пашиняном, при этом за несколько дней до его визита Армению также посещал и директор ЦРУ США Бернс
Что означают эти визиты и с чем связана повышенная дипломатическая активность вокруг региона? Почему встреча в Иране - событие не только регионального, но и мирового значения? Зачем Северная Корея признала республики Донбасса и почему Пхеньян все активнее участвует в ситуации вокруг Украины? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.