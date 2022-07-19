https://sputnik-georgia.ru/20220719/meriya-tbilisi-ubrala-s-dezertirskogo-rynka-konstruktsii-dlya-nezakonnoy-torgovli-268649227.html

Мэрия Тбилиси убрала с "Дезертирского рынка" конструкции для незаконной торговли

Мэрия Тбилиси убрала с "Дезертирского рынка" конструкции для незаконной торговли

До этого сотрудники муниципальной инспекции неоднократно предупреждали уличных торговцев прекратить незаконную торговлю 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T12:22+0400

2022-07-19T12:22+0400

2022-07-19T12:22+0400

уличная торговля

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники Муниципальной инспекции Тбилиси убрали с территории, прилегающей к "Дезертирскому рынку" и станции "Вокзала", конструкции, предназначенные для незаконной уличной торговли, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Тбилиси.Территорию очистили на улицах Цабадзе, Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, а также на части проспектов Церетели и Тамар мепе.Очистительные работы осуществили сотрудники "Тбилсервис групп". Тротуары и улицы помыли специальной пеной.До этого сотрудники муниципальной инспекции неоднократно предупреждали уличных торговцев прекратить незаконную торговлю. Сейчас им дадут возможность торговать в специально отведенных торговых пространствах, расположенных на близлежащих рынках. Они будут пользоваться специальными льготными условиями.Мэрия Тбилиси борется с уличной торговлей с 2017 года. Некоторые торговцы отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 (более 6 долларов) до 50 лари (более 15 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 31 доллара) или заключен под арест на 7 дней.

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уличная торговля, тбилсервис групп, тбилиси, грузия, новости, общество, мэрия тбилиси