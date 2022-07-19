https://sputnik-georgia.ru/20220719/mezhdu-tbilisi-i-tashkentom-podpisan-memorandum-o-sotrudnichestve-268671878.html
Между Тбилиси и Ташкентом подписан меморандум о сотрудничестве
Между Тбилиси и Ташкентом подписан меморандум о сотрудничестве
Мэры обсудили грузино-узбекские отношения и перспективы сотрудничества между столицами 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T19:20+0400
2022-07-19T19:20+0400
2022-07-19T19:20+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
тбилиси
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268671373_0:10:1387:790_1920x0_80_0_0_939e14bea8df288d655f295595043538.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилиси и Ташкент будут сотрудничать по разным направлениям - соответствующий меморандум подписали мэры столиц Грузии и Узбекистана Каха Каладзе и Джахонгир Артыкходжаев.Встреча мэров прошла в Ташкенте в рамках официального визита премьер-министра Грузии в Узбекистан. Стороны обсудили грузино-узбекские отношения и перспективы сотрудничества между столицами.По словам Кахи Каладзе, Тбилиси придает большое значение развитию сотрудничества с Ташкентом, особенно в сфере туризма."Приветствую то, что уже назначены прямые рейсы – есть возможность приехать как в Тбилиси, так и в Ташкент два раза в неделю, что будет способствовать развитию туристического направления", - сказал Каха Каладзе.Кроме того, мэры Ташкента и Тбилиси посетили ситуационный центр Ташкентской мэрии."Я рад, что наши грузинские друзья так близки нам с точки зрения традиций, культуры и экономического развития. В ближайшее время мы будем еще больше углублять наши экономические отношения", - сказал мэр Ташкента.Как сообщают в пресс-службе мэрии Тбилиси, меморандум о сотрудничестве, подписанный между Тбилиси и Ташкентом, предусматривает активное сотрудничество в различных сферах – экономике, торговле, образовании, науке, транспорте, охране окружающей среды, культуре, спорте и туризме.
тбилиси
ташкент
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268671373_91:0:1387:972_1920x0_80_0_0_3c2090fa325495c19c6673363d4ff723.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилиси, ташкент, узбекистан
Между Тбилиси и Ташкентом подписан меморандум о сотрудничестве
Мэры обсудили грузино-узбекские отношения и перспективы сотрудничества между столицами
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилиси и Ташкент будут сотрудничать по разным направлениям - соответствующий меморандум подписали мэры столиц Грузии и Узбекистана Каха Каладзе и Джахонгир Артыкходжаев.
Встреча мэров прошла в Ташкенте в рамках официального визита премьер-министра Грузии в Узбекистан. Стороны обсудили грузино-узбекские отношения и перспективы сотрудничества между столицами.
"В рамках упомянутого меморандума у нас будет возможность сотрудничать по разным направлениям, что является прекрасной возможностью еще больше углубить отношения между Тбилиси и Ташкентом", - сказал Каладзе.
По словам Кахи Каладзе, Тбилиси придает большое значение развитию сотрудничества с Ташкентом, особенно в сфере туризма.
"Приветствую то, что уже назначены прямые рейсы – есть возможность приехать как в Тбилиси, так и в Ташкент два раза в неделю, что будет способствовать развитию туристического направления", - сказал Каха Каладзе.
Кроме того, мэры Ташкента и Тбилиси посетили ситуационный центр Ташкентской мэрии.
"Я рад, что наши грузинские друзья так близки нам с точки зрения традиций, культуры и экономического развития. В ближайшее время мы будем еще больше углублять наши экономические отношения", - сказал мэр Ташкента.
Как сообщают в пресс-службе мэрии Тбилиси, меморандум о сотрудничестве, подписанный между Тбилиси и Ташкентом, предусматривает активное сотрудничество в различных сферах – экономике, торговле, образовании, науке, транспорте, охране окружающей среды, культуре, спорте и туризме.