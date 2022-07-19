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Между Тбилиси и Ташкентом подписан меморандум о сотрудничестве

Между Тбилиси и Ташкентом подписан меморандум о сотрудничестве

Мэры обсудили грузино-узбекские отношения и перспективы сотрудничества между столицами 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилиси и Ташкент будут сотрудничать по разным направлениям - соответствующий меморандум подписали мэры столиц Грузии и Узбекистана Каха Каладзе и Джахонгир Артыкходжаев.Встреча мэров прошла в Ташкенте в рамках официального визита премьер-министра Грузии в Узбекистан. Стороны обсудили грузино-узбекские отношения и перспективы сотрудничества между столицами.По словам Кахи Каладзе, Тбилиси придает большое значение развитию сотрудничества с Ташкентом, особенно в сфере туризма."Приветствую то, что уже назначены прямые рейсы – есть возможность приехать как в Тбилиси, так и в Ташкент два раза в неделю, что будет способствовать развитию туристического направления", - сказал Каха Каладзе.Кроме того, мэры Ташкента и Тбилиси посетили ситуационный центр Ташкентской мэрии."Я рад, что наши грузинские друзья так близки нам с точки зрения традиций, культуры и экономического развития. В ближайшее время мы будем еще больше углублять наши экономические отношения", - сказал мэр Ташкента.Как сообщают в пресс-службе мэрии Тбилиси, меморандум о сотрудничестве, подписанный между Тбилиси и Ташкентом, предусматривает активное сотрудничество в различных сферах – экономике, торговле, образовании, науке, транспорте, охране окружающей среды, культуре, спорте и туризме.

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