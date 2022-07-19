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НАСА решило отложить запуск ровера на Луну
НАСА решило отложить запуск ровера на Луну
Ровер планировали отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T13:00+0400
2022-07-19T13:00+0400
2022-07-19T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что решило повременить с запуском коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.Доставка отложена для осуществления дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии, поясняют в ведомстве.Ожидается, что ровер отправят на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наса, луна, в мире, новости, наука
НАСА решило отложить запуск ровера на Луну
Ровер планировали отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило
, что решило повременить с запуском коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.
"Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года, НАСА запросило компанию и миссию скорректировать доставку на Южный полюс (Луны) на ноябрь 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА.
Доставка отложена для осуществления дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии, поясняют в ведомстве.
Ожидается, что ровер отправят на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.