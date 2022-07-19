https://sputnik-georgia.ru/20220719/nasa-reshilo-otlozhit-zapusk-rovera-na-lunu-268648582.html

НАСА решило отложить запуск ровера на Луну

НАСА решило отложить запуск ровера на Луну

Ровер планировали отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T13:00+0400

2022-07-19T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что решило повременить с запуском коммерческого ровера VIPER на Луну до 2024 года.Доставка отложена для осуществления дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии, поясняют в ведомстве.Ожидается, что ровер отправят на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.

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наса, луна, в мире, новости, наука