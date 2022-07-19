https://sputnik-georgia.ru/20220719/olimpiada-80-v-moskve-chem-ona-zapomnilas---video-268701387.html

Олимпиада-80 в Москве: чем она запомнилась - видео

Олимпиада-80 в Москве: чем она запомнилась - видео

Ровно 42 года назад в Москве состоялось открытие Олимпиады-80. Чем она запомнилась - смотрите в видео. 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T22:00+0400

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Это была первая Олимпиада, прошедшая в социалистической стране. Тогда же был в силе бойкот в отношении СССР из-за ввода советских войск в Афганистан Игры бойкотировали 64 страны. В их отсутствие СССР уверенно выиграл медальный зачёт.На Олимпиаду потратили 862 млн рублей — эта сумма практически полностью окупилась. Канада же за Игры 1976 года рассчитывалась еще 30 лет.В ходе голосования по месту проведения ОИ-80 выбирали между Москвой и Лос-Анджелесом. Но за Город ангелов проголосовало вдвое меньше членов МОК. Хотя Олимпиаду-80 называют московской, соревнования на территории бывшего СССР также проходили в Ленинграде и в столицах союзных республик - Киеве, Минске и Таллине.Кроме спорткомплексов для Игр построили жилой район "Олимпийская деревня" и аэропорт Шереметьево. Они используются до сих пор. Кстати, взлет олимпийского Мишки в небо стал сюрпризом даже для КГБ — он не был согласован в сценарии Игр.

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