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Основателя "Тв Пирвели" вызвали в прокуратуру из-за драки в посольстве США

Основателя "Тв Пирвели" вызвали в прокуратуру из-за драки в посольстве США

Следственные органы взялись за дело о потасовке в американском посольстве 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T11:39+0400

2022-07-19T11:39+0400

2022-07-19T11:39+0400

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анри оханашвили

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Основателя оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели вызвали в прокуратуру для опроса по поводу инцидента, произошедшего на территории посольства США на приеме в честь Дня независимости.По информации телеканала "Мтавари", Вато Церетели прибудет в прокуратуру сегодня в 18:00 по тбилисскому времени.Что касается инцидента, то по словам Церетели, он подвергся нападению со стороны депутатов правящей партии "Грузинская мечта" во время приема в посольстве США 1 июля.Как утверждает Церетели, на него напал депутат Анри Оханашвили, а также парламентарии Бека Одишария, Ираклий Заркуа и другие члены правящей партии.Сам Анри Оханашвили вскоре после инцидента заявил, что это "грязная провокация" со стороны основателя "Тв Пирвели". По словам депутата, к нему подошел Вато Церетели и "шепнул" непристойные вещи, на которые нельзя было не отреагировать - "это не стерпел бы ни один грузин".Оханашвили также потребовал, чтобы были изучены записи с видеокамер наблюдения, установленных на территории посольства.В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте.

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новости, грузия, происшествия, анри оханашвили, сша, грузинская мечта