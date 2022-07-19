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Пассажиров общественного транспорта Тбилиси оштрафуют за чужие льготные проездные
Пассажиров общественного транспорта Тбилиси оштрафуют за чужие льготные проездные
Проездная карточка, не принадлежащая пассажиру, будет заблокирована на один год 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T17:44+0400
2022-07-19T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Пассажиров общественного транспорта будут штрафовать в том случае, если они используют чужую карточку на льготный или бесплатный проезд, говорится в постановлении, опубликованном на сайте законодательного вестника.В документе говорится, что пассажирам запрещено оплачивать проезд других пассажиров через свои пластиковые карточки.О других деталях нового правила проезда в общественном транспорте не сообщается.Напомним, что с 1 февраля в Тбилиси начала действовать абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте – микроавтобусах, автобусах и метро.Однодневный безлимитный проездной стоит 3 лари, недельный — 20 лари, месячный — 40 лари, трехмесячный — 100 лари, шестимесячный — 150 лари, годовой — 250 лари. При этом стоимость одноразового проезда увеличилась с 50 тетри до 1 лари.
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Пассажиров общественного транспорта Тбилиси оштрафуют за чужие льготные проездные
17:44 19.07.2022 (обновлено: 18:03 19.07.2022)
Проездная карточка, не принадлежащая пассажиру, будет заблокирована на один год
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Пассажиров общественного транспорта будут штрафовать в том случае, если они используют чужую карточку на льготный или бесплатный проезд, говорится в постановлении, опубликованном на сайте законодательного вестника.
В документе говорится, что пассажирам запрещено оплачивать проезд других пассажиров через свои пластиковые карточки.
"В том случае, если подобный факт будет зафиксирован, контролер оштрафует на 20 лари владельца карточки или же того, кто пользовался ею. Проездная карточка будет заблокирована на один год. Через год карточка автоматически будет разблокирована", - говорится в постановлении мэрии.
О других деталях нового правила проезда в общественном транспорте не сообщается.
Напомним, что с 1 февраля в Тбилиси начала действовать абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте – микроавтобусах, автобусах и метро.
Однодневный безлимитный проездной стоит 3 лари, недельный — 20 лари, месячный — 40 лари, трехмесячный — 100 лари, шестимесячный — 150 лари, годовой — 250 лари. При этом стоимость одноразового проезда увеличилась с 50 тетри до 1 лари.