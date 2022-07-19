https://sputnik-georgia.ru/20220719/passazhirov-obschestvennogo-transporta-tbilisi-oshtrafuyut-za-chuzhie-proezdnye-268670034.html

Пассажиров общественного транспорта Тбилиси оштрафуют за чужие льготные проездные

Пассажиров общественного транспорта Тбилиси оштрафуют за чужие льготные проездные

Проездная карточка, не принадлежащая пассажиру, будет заблокирована на один год 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T17:44+0400

2022-07-19T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Пассажиров общественного транспорта будут штрафовать в том случае, если они используют чужую карточку на льготный или бесплатный проезд, говорится в постановлении, опубликованном на сайте законодательного вестника.В документе говорится, что пассажирам запрещено оплачивать проезд других пассажиров через свои пластиковые карточки.О других деталях нового правила проезда в общественном транспорте не сообщается.Напомним, что с 1 февраля в Тбилиси начала действовать абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте – микроавтобусах, автобусах и метро.Однодневный безлимитный проездной стоит 3 лари, недельный — 20 лари, месячный — 40 лари, трехмесячный — 100 лари, шестимесячный — 150 лари, годовой — 250 лари. При этом стоимость одноразового проезда увеличилась с 50 тетри до 1 лари.

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