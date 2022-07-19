https://sputnik-georgia.ru/20220719/pervaya-vstrecha-dlya-deoligarkhizatsii-gruzii---deputaty-podelilis-mneniyami-268670348.html

Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями

Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями

"Грузинская мечта" решила руководствоваться украинским законом об олигархах 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T18:13+0400

2022-07-19T18:13+0400

2022-07-19T18:13+0400

грузия

новости

герман сабо

алеко элисашвили

фридон инджия

украина

молдова

грузинская мечта

венецианская комиссия

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251073371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30dfb6855dacf4347d15b7889b989769.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" ознакомили коллег из оппозиции со своим видением нового закона - о деолигархизации, что является одним из условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.На встрече обсуждалась украинская модель закона об олигархах, который был задействован этой весной. Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата, приступить к выполнению этого закона.Третий компонент - это влияние на СМИ, а четвертый - это доминантное положение на рынке, сказал Оханашвили. По его словам, если человек удовлетворяет трем из четырех этих критериев, он, по украинскому законодательству, считается олигархом и его должны внести в соответствующий реестр.Именно Оханашвили правящая партия поручила курировать работу в направлении деолигархизации. Согласно плану "Грузинской мечты", законопроект должен быть готов и инициирован в парламенте 5 октября.Скепсис оппозицииВ представленном "Грузинской мечтой" проекте много погрешностей, считают оппозиционные депутаты, которые согласились работать над выполнением 12 рекомендаций Евросоюза вместе с властями.Согласно предложенной модели, новый закон затронет очень много людей, в том числе тех, кто в нашем нынешнем понимании никак не может быть олигархом. Кроме того, непонятно, в каком ведомстве можно обжаловать присвоенный статус, сказал депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо.Депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили обратил внимание на то, что украинский закон, которым планирует руководствоваться "Грузинская мечта", единственный в своем роде, он был задействован всего два месяца назад, и пока непонятно, как он работает.Он также отметил, что было бы интересно узнать заключение по этому закону Венецианской комиссии - консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.О недостатках украинского закона заявил лидер "Европейских социалистов", депутат Фридон Инджия."Принятие закона о деолигархизации в Грузии не обязательно, если будут реализованы все существующие законы. Согласно принятому на Украине закону, лицо, которому присвоен статус олигарха, не может его оспорить в суде. Совершенно неприемлемо принятие закона, который нельзя обжаловать в суде", — сказал Инджия.О недопустимости копирования закона другой страны заявила Ана Бучукури, депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии"."Исходить нужно из демонтажа незаконно сконцентрированной власти, которая, к сожалению, сегодня есть у нас, и чтобы в будущем произошла превенция любого подобного крушения системы управления", - сказала Бучукури.Дело принципаОт участия в инициированной "Грузинской мечтой" встрече отказались крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".Это те партии, по инициативе которых президент созвала внеочередную сессию парламента 18 июля, но она сорвалась из-за отказа депутатов от правящей партии участвовать в ней.В правящей партии пояснили, что до того, как выносить вопросы на пленарное заседание, их нужно обсудить в комитетах. "Грузинская мечта" не раз призывала все парламентские партии подключиться к работе над выполнением условий Евросоюза.Он также отметил, что деолигархизация рекомендована не только Грузии, но и Украине и Молдове."В случае с Украиной рекомендации говорят об имплементации действующего закона... Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что подразумевается в случае нашей рекомендации", - сказал Папуашвили.Спикер парламента также подчеркнул, что в политической среде Украины отсутствует политический субъективизм Грузии.По словам Папуашвили, грузинская оппозиция использовала термин "деолигархизация" и рекомендацию Евросоюза в своих целях для увеличения поляризации в стране. При этом деполяризация в грузинской политике является одним из 12 условий ЕС. "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" настаивают на том, что в Грузии лишь один олигарх - Бидзина Иванишвили, который является основателем правящей партии. Миллиардер Иванишвили вновь ушел из политики в январе 2021 года.

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, герман сабо, алеко элисашвили, фридон инджия, украина, молдова, грузинская мечта, венецианская комиссия, совет европы