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Три президента приняли совместное заявление по итогам саммита в Тегеране

Три президента приняли совместное заявление по итогам саммита в Тегеране

Следующий саммит России, Ирана и Турции пройдет в России 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T23:45+0400

2022-07-19T23:45+0400

2022-07-20T00:03+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии.В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Очередные консультации должны пройти до конца года, а следующий саммит решено провести в России.Лидеры России, Ирана и Турции осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты.Кроме того, Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями.В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Очередные консультации должны пройти до конца года, а следующий саммит решено провести в России.В рамках саммита президент России провел двухсторонние встречи с главами Ирана и Турции.По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются, "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами".Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, сообщает РИА Новости.По его словам, эти отношения вносят существенный вклад в сирийское урегулирование, а с точки зрения товарооборота страны могут похвастаться рекордными цифрами."Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса", - сказал Путин в ходе встречи.Президент Ирана Ибрахим Раиси в свою очередь выразил надежду на то, что визит президента России Владимира Путина в Иран станет поворотным моментом в двусторонних отношениях.

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