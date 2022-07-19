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Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары

Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары

Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте" 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T16:42+0400

2022-07-19T16:42+0400

2022-07-19T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российская соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания индивидуального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает компания.Ранее о появлении цифровых аватаров в ходе Петербургского экономического форума говорил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Сообщалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети.Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте"."Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.

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