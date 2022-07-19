https://sputnik-georgia.ru/20220719/polzovateli-vkontakte-smogut-sozdavat-personalnye-tsifrovye-avatary-268666514.html
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте" 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T16:42+0400
2022-07-19T16:42+0400
2022-07-19T16:42+0400
вконтакте
новости
общество
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265734939_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a499209d0f754347700190b4b79347a.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российская соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания индивидуального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает компания.Ранее о появлении цифровых аватаров в ходе Петербургского экономического форума говорил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Сообщалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети.Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте"."Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265734939_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_df5beac912aa3e27cd3bbf9537a27440.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вконтакте, новости, общество, в мире, россия
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте"
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Российская соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создания индивидуального цифрового аватара пользователя Vmoji – это первый шаг в построении виртуальной вселенной, сообщает
компания.
Ранее о появлении цифровых аватаров в ходе Петербургского экономического форума говорил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь. Сообщалось, что новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети.
"ВКонтакте запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте. Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", - говорится в сообщении.
Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте".
"Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара", - отметили в компании.