https://sputnik-georgia.ru/20220719/prokuratura-rassleduet-intsident-v-posolstve-ssha-v-gruzii-po-dvum-statyam-uk-268684990.html

Прокуратура расследует инцидент в посольстве США в Грузии по двум статьям УК

Прокуратура расследует инцидент в посольстве США в Грузии по двум статьям УК

Во вторник в Генпрокуратуру был вызван основатель оппозиционной телекомпании "ТВ Пирвели" 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T23:44+0400

2022-07-19T23:44+0400

2022-07-19T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии расследует инцидент на приеме в посольстве США с участием основателя оппозиционной телекомпании "ТВ Пирвели" Вахтанга (Вато) Церетели и депутатов от правящей партии по статьям "насилие" и "угрозы", говорится в заявлении на сайте прокуратуры. Инцидент произошел 30 июня. Церетели обвинил главу юридического комитета парламента Анри Оханашвили и других депутатов в нападении на него, а Оханашвили назвал случившееся "грязной провокацией". По словам депутата, Церетели подошел к нему и шепнул непристойности, которые "не стерпел бы ни один грузин".В том числе обсуждался вопрос о возможном распространении законодательства Грузии на территории, принадлежащей посольству, для проведения следственно-процессуальных действий, необходимых для изучения инцидента. Там же отмечено, что 15 июля через министерство иностранных дел Грузии в прокуратуру поступила нота посольства США, согласно которой оно выражает готовность сотрудничать с соответствующими ведомствами Грузии по дипломатическим каналам и с учетом дипломатической неприкосновенности посольства и сотрудников посольства. "После получения указанной ноты прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела, по которому будут активно проводиться все необходимые следственные и процессуальные действия", - сказано в заявлении. Прокуратура добавила, что следствие началось на основании заявления Церетели, в котором он указал на предположительное применение депутатами парламента Грузии насилия в его отношении. В прокуратуру также обратился Оханашвили, указав на предполагаемые угрозы в его адрес со стороны Церетели. Еще одно обращение поступило в прокуратуру от депутата парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Левана Мгалоблишвили. По его словам, к нему было применено насилие. Во вторник вечером в Генеральную прокуратуру Грузии для опроса в качестве свидетеля был вызван Церетели.Прокуратура заявила, что дополнительно проинформирует общественность о результатах следствия. В то же время прокуратура выразила готовность в полной мере сотрудничать с посольством США в Грузии.

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