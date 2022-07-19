https://sputnik-georgia.ru/20220719/rossiyskie-uchenye-obnaruzhili-novyy-sposob-zaschitit-urozhay-268664644.html
Российские ученые обнаружили новый способ защитить урожай
Российские ученые обнаружили новый способ защитить урожай
Модификация растений данным геном позволит защитить сельскохозяйственные культуры от распространенных болезней, утверждают ученые 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T16:00+0400
2022-07-19T16:00+0400
2022-07-19T16:00+0400
наука
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265573885_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_22bc14ab055608b183af00d5f8aa12de.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российские ученые выделили ген, который укрепляет защиту растений от грибков, бактерий и неблагоприятных факторов среды. Результаты опубликованы в журнале Plants.Речь идет о стильбенсинтазе – это ген, отвечающий за синтез в растениях ресвератрола. Данное соединение обладает высокой биологической активностью, помогая растениям защититься от засухи, заморозков, засоления и других негативных факторов среды.Так, ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из ФИБХ РАН выделили ген стильбенсинтазу из листьев винограда и создали с его помощью модифицированные растения, устойчивые к ряду распространенных бактериальных и грибковых патогенов.Сообщается, что модельным растением для ученых УРФУ и ФИБХ РАН послужил один из видов табака. По словам специалистов, это полностью природный процесс, повторяющий один из механизмов естественной мутации растений.Отмечается, что в дальнейшем научный коллектив намерен исследовать полезные эффекты от модификации растений другими генами.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265573885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0b5add3617452c588d20c14a2ac7488.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наука, новости, в мире, россия
Российские ученые обнаружили новый способ защитить урожай
Модификация растений данным геном позволит защитить сельскохозяйственные культуры от распространенных болезней, утверждают ученые
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Российские ученые выделили ген, который укрепляет защиту растений от грибков, бактерий и неблагоприятных факторов среды. Результаты опубликованы в журнале Plants
.
Открытие принадлежит исследователям Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и Пущинского научного центра РАН. Авторы проекта утверждают, что модификация растений этим геном позволит защитить сельскохозяйственные культуры от распространенных болезней.
Речь идет о стильбенсинтазе – это ген, отвечающий за синтез в растениях ресвератрола. Данное соединение обладает высокой биологической активностью, помогая растениям защититься от засухи, заморозков, засоления и других негативных факторов среды.
Так, ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из ФИБХ РАН выделили ген стильбенсинтазу из листьев винограда и создали с его помощью модифицированные растения, устойчивые к ряду распространенных бактериальных и грибковых патогенов.
Сообщается, что модельным растением для ученых УРФУ и ФИБХ РАН послужил один из видов табака. По словам специалистов, это полностью природный процесс, повторяющий один из механизмов естественной мутации растений.
Отмечается, что в дальнейшем научный коллектив намерен исследовать полезные эффекты от модификации растений другими генами.