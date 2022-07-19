https://sputnik-georgia.ru/20220719/rossiyskie-uchenye-obnaruzhili-novyy-sposob-zaschitit-urozhay-268664644.html

Российские ученые обнаружили новый способ защитить урожай

Российские ученые обнаружили новый способ защитить урожай

Модификация растений данным геном позволит защитить сельскохозяйственные культуры от распространенных болезней, утверждают ученые 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T16:00+0400

2022-07-19T16:00+0400

2022-07-19T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российские ученые выделили ген, который укрепляет защиту растений от грибков, бактерий и неблагоприятных факторов среды. Результаты опубликованы в журнале Plants.Речь идет о стильбенсинтазе – это ген, отвечающий за синтез в растениях ресвератрола. Данное соединение обладает высокой биологической активностью, помогая растениям защититься от засухи, заморозков, засоления и других негативных факторов среды.Так, ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из ФИБХ РАН выделили ген стильбенсинтазу из листьев винограда и создали с его помощью модифицированные растения, устойчивые к ряду распространенных бактериальных и грибковых патогенов.Сообщается, что модельным растением для ученых УРФУ и ФИБХ РАН послужил один из видов табака. По словам специалистов, это полностью природный процесс, повторяющий один из механизмов естественной мутации растений.Отмечается, что в дальнейшем научный коллектив намерен исследовать полезные эффекты от модификации растений другими генами.

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