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Рост случаев коронавируса в Грузии – возросла ли нагрузка на госпитали?

Рост случаев коронавируса в Грузии – возросла ли нагрузка на госпитали?

Лечение должно проходить дома под наблюдением врачей, без дополнительных обследований и госпитализации, заявила замминистра 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T20:02+0400

2022-07-19T20:02+0400

2022-07-19T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Большая часть новых случаев коронавируса, вызванная штаммом "омикрон", протекает легко и не нуждается в госпитализации, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 7 812."Это те симптомы, которые у человека могут быть и в случае простуд и гриппа. В таком случае не нужны дополнительные обследования и госпитализация", - заявила Габуния.Габуния также подчеркнула, что в течение последней недели не было резкого роста новых случаев.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 966 случаев инфицирования, 16 854 человека скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 10,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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