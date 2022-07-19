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Шум в сакребуло Батуми: из-за чего спорят депутаты?
Шум в сакребуло Батуми: из-за чего спорят депутаты?
Оппозиционеры обвинили правящую партию в коррупции, в "Мечте" эти обвинения назвали абсурдными 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T15:01+0400
2022-07-19T15:01+0400
2022-07-19T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Заседание в Батумском сакребуло (городской совет) проходит шумно – причиной спора депутатов стали аварийные дома, сообщает телекомпания "Рустави 2".Члены оппозиционного "Единого национального движения" уверяют, что проект "Батуми без аварийных домов" расписан правящей партией так, что есть риск коррупции. Оппозиция требовала убрать этот вопрос с повестки дня.В свою очередь, в правящей команде "Грузинская мечта – демократическая Грузии" называют обвинения оппонентов популистскими и абсурдными."Я не раз заявлял, что это беспрецедентный бюджет, почти 300 миллионов лари, увеличивается на 38 миллионов и самым позитивным является то, что большая часть за счет собственных доходов", – заявил член "Грузинской мечты" Тенгиз Апхазава, отметив, что никаких коррупционных рисков нет.Правительство Аджарии начало программу "Батуми без авариных домов", в рамках которой до 2025 года три тысячи семей, проживающих в небезопасных условиях, получат новую жилплощадь.Данный вопрос стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей.Местные власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им уже предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии.Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (30,5 миллиона долларов).
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грузия, политика, новости, батуми, аджария, грузинская мечта
Шум в сакребуло Батуми: из-за чего спорят депутаты?
Оппозиционеры обвинили правящую партию в коррупции, в "Мечте" эти обвинения назвали абсурдными
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Заседание в Батумском сакребуло (городской совет) проходит шумно – причиной спора депутатов стали аварийные дома, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Члены оппозиционного "Единого национального движения" уверяют, что проект "Батуми без аварийных домов" расписан правящей партией так, что есть риск коррупции. Оппозиция требовала убрать этот вопрос с повестки дня.
"Этот проект непрозрачный, также в отношении бюджета есть очень серьезные погрешности, в инфраструктурной части – вообще катастрофа", – заявил член сакребуло Батуми от "Нацдвижения" Реваз Харази.
В свою очередь, в правящей команде "Грузинская мечта – демократическая Грузии" называют обвинения оппонентов популистскими и абсурдными.
"Я не раз заявлял, что это беспрецедентный бюджет, почти 300 миллионов лари, увеличивается на 38 миллионов и самым позитивным является то, что большая часть за счет собственных доходов", – заявил член "Грузинской мечты" Тенгиз Апхазава, отметив, что никаких коррупционных рисков нет.
Правительство Аджарии начало программу "Батуми без авариных домов", в рамках которой до 2025 года три тысячи семей, проживающих в небезопасных условиях, получат новую жилплощадь.
Данный вопрос стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
Местные власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им уже предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии.
Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (30,5 миллиона долларов).