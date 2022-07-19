https://sputnik-georgia.ru/20220719/triumfalnyy-debyut-yunogo-pianista-virtuoza-tsotne-zedginidze-sostoyalsya-v-shveytsarii-268651756.html

Триумфальный дебют юного пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе состоялся в Швейцарии

Триумфальный дебют юного пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе состоялся в Швейцарии

Юное грузинское дарование назвали на фестивале Вербье "самой музыкой" 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T13:20+0400

2022-07-19T13:20+0400

2022-07-19T13:20+0400

швейцария

грузия

культура

николоз рачвели

новости

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268651257_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6657461889e1b4ca97191fb02a4c172e.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Триумфальный международный дебют 12-летнего пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе, которого называют "грузинским Моцартом", состоялся в Швейцарии, где 15-31 июля проходит музыкальный фестиваль Вербье.Музыкальный фестиваль Вербье (Verbier Festival) – международный музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно на горном курорте Вербье в Швейцарии. Фестиваль, основанный в 1994 году, поддерживает молодых музыкантов с помощью своей Академии и двух оркестров, Фестивального оркестра Вербье и Камерного фестивального оркестра Вербье.На своем сольном вечере, который в прямом эфире транслировали на medici TV, Цотне исполнил произведения Клода Дебюсси, Арнольда Шёнберга, Бела Бартока, а также собственные произведения "Printemps", "Improvisation" и "Lullaby".Юный Цотне стал главным открытием 2019 года. Грузинский дирижер, композитор и пианист Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом". Вундеркинд создает уникальные произведения с ранних лет и выбирает для исполнения произведения особой сложности.Заниматься у педагогов Цотне Зедгинидзе начал с пяти лет. Весь академический классический репертуар он прошел в ускоренном режиме. Кроме классической музыки, мальчик любит пьесы Уильяма Шекспира, которые, по словам юного композитора, вдохновляют его.

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

швейцария, грузия, культура, николоз рачвели, новости, музыка