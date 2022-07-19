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https://sputnik-georgia.ru/20220719/triumfalnyy-debyut-yunogo-pianista-virtuoza-tsotne-zedginidze-sostoyalsya-v-shveytsarii-268651756.html
Триумфальный дебют юного пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе состоялся в Швейцарии
Триумфальный дебют юного пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе состоялся в Швейцарии
Юное грузинское дарование назвали на фестивале Вербье "самой музыкой" 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T13:20+0400
2022-07-19T13:20+0400
швейцария
грузия
культура
николоз рачвели
новости
музыка
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Триумфальный международный дебют 12-летнего пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе, которого называют "грузинским Моцартом", состоялся в Швейцарии, где 15-31 июля проходит музыкальный фестиваль Вербье.Музыкальный фестиваль Вербье (Verbier Festival) – международный музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно на горном курорте Вербье в Швейцарии. Фестиваль, основанный в 1994 году, поддерживает молодых музыкантов с помощью своей Академии и двух оркестров, Фестивального оркестра Вербье и Камерного фестивального оркестра Вербье.На своем сольном вечере, который в прямом эфире транслировали на medici TV, Цотне исполнил произведения Клода Дебюсси, Арнольда Шёнберга, Бела Бартока, а также собственные произведения "Printemps", "Improvisation" и "Lullaby".Юный Цотне стал главным открытием 2019 года. Грузинский дирижер, композитор и пианист Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом". Вундеркинд создает уникальные произведения с ранних лет и выбирает для исполнения произведения особой сложности.Заниматься у педагогов Цотне Зедгинидзе начал с пяти лет. Весь академический классический репертуар он прошел в ускоренном режиме. Кроме классической музыки, мальчик любит пьесы Уильяма Шекспира, которые, по словам юного композитора, вдохновляют его.
швейцария
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швейцария, грузия, культура, николоз рачвели, новости, музыка

Триумфальный дебют юного пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе состоялся в Швейцарии

13:20 19.07.2022
© Courtesy of Tsotne ZedginidzeПианист Цотне Зедгинидзе
Пианист Цотне Зедгинидзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
© Courtesy of Tsotne Zedginidze
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Юное грузинское дарование назвали на фестивале Вербье "самой музыкой"
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Триумфальный международный дебют 12-летнего пианиста-виртуоза Цотне Зедгинидзе, которого называют "грузинским Моцартом", состоялся в Швейцарии, где 15-31 июля проходит музыкальный фестиваль Вербье.
Музыкальный фестиваль Вербье (Verbier Festival) – международный музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно на горном курорте Вербье в Швейцарии. Фестиваль, основанный в 1994 году, поддерживает молодых музыкантов с помощью своей Академии и двух оркестров, Фестивального оркестра Вербье и Камерного фестивального оркестра Вербье.
Цотне Зедгинидзе выступил на фестивале с сольным концертом и собрал восторженные отклики авторов фестиваля и аудитории. Сэр Саймон Денис Рэттл, знаменитый британский дирижер, назвал талантливого грузинского исполнителя "не просто блестящим пианистом и композитором, а самой музыкой", отмечает artinfo.ge.
На своем сольном вечере, который в прямом эфире транслировали на medici TV, Цотне исполнил произведения Клода Дебюсси, Арнольда Шёнберга, Бела Бартока, а также собственные произведения "Printemps", "Improvisation" и "Lullaby".
© Sputnik / Vladimir UmikashviliДевятилетний пианист и композитор Цотнэ Зедгинидзе
Девятилетний пианист и композитор Цотнэ Зедгинидзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
Девятилетний пианист и композитор Цотнэ Зедгинидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Юный Цотне стал главным открытием 2019 года. Грузинский дирижер, композитор и пианист Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом". Вундеркинд создает уникальные произведения с ранних лет и выбирает для исполнения произведения особой сложности.
Заниматься у педагогов Цотне Зедгинидзе начал с пяти лет. Весь академический классический репертуар он прошел в ускоренном режиме. Кроме классической музыки, мальчик любит пьесы Уильяма Шекспира, которые, по словам юного композитора, вдохновляют его.
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