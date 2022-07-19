https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-borzhomi-unikalnoe-po-krasote-zdanie--kavaleriyskogo-korpusa-prevratili-v-muzey---foto-268662109.html

В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - ФОТО

В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - ФОТО

На проект реставрации памятника культуры было потрачено более 2,8 млн лари 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T15:21+0400

2022-07-19T15:21+0400

2022-07-19T15:21+0400

ираклий карселадзе

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боржоми

культура

памятник культуры

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Боржомский Кавалерийский корпус – здание, которое было построено в XIX веке, после капитального восстановления было адаптировано под музей и вскоре сможет принимать посетителей, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Кавалерийский корпус в готическом стиле – памятник культурного наследия, построенный в XIX веке архитектором Альбертом Зальцманом. Здание построено из натурального камня, кирпича и дерева. До восстановления cооружение было сильно повреждено. Его задняя часть была частично разрушена, а межэтажные перекрытия и внутренние помещения были разрушены полностью."Здание приобретет новую функцию, тем самым смело отвечая запросам общества о музейно-выставочном пространстве. Так у нас появится еще один интересный новый центр притяжения для жителей Боржоми и отдыхающих", – сказал министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра восстановленного здания.По информации пресс-службы ведомства, здание было отреставрировано с полным соблюдением аутентичности. Сейчас в нем обустроены выставочные залы, в которых разместится часть экспонатов, хранящихся в Боржомском краеведческом музее.Проект восстановления был реализован Фондом муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры при финансовой поддержке Всемирного банка. На проект было потрачено более 2,8 млн лари (более 950 тысяч долларов).Ираклий Карселадзе также ознакомился с работами по восстановлению парка имени Мераба Костава, примыкающего к Кавалерийскому корпусу. Проект реализуется муниципалитетом Боржоми на средства, полученные по программе "Обновленные регионы".Работы предусматривают обустройство детских площадок, амфитеатра, фонтана, пешеходных дорожек и другой необходимой инфраструктуры.

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ираклий карселадзе, грузия, новости, общество, боржоми, культура, памятник культуры