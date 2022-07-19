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https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-borzhomi-unikalnoe-po-krasote-zdanie--kavaleriyskogo-korpusa-prevratili-v-muzey---foto-268662109.html
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - ФОТО
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - ФОТО
На проект реставрации памятника культуры было потрачено более 2,8 млн лари 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T15:21+0400
2022-07-19T15:21+0400
ираклий карселадзе
грузия
новости
общество
боржоми
культура
памятник культуры
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Боржомский Кавалерийский корпус – здание, которое было построено в XIX веке, после капитального восстановления было адаптировано под музей и вскоре сможет принимать посетителей, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Кавалерийский корпус в готическом стиле – памятник культурного наследия, построенный в XIX веке архитектором Альбертом Зальцманом. Здание построено из натурального камня, кирпича и дерева. До восстановления cооружение было сильно повреждено. Его задняя часть была частично разрушена, а межэтажные перекрытия и внутренние помещения были разрушены полностью."Здание приобретет новую функцию, тем самым смело отвечая запросам общества о музейно-выставочном пространстве. Так у нас появится еще один интересный новый центр притяжения для жителей Боржоми и отдыхающих", – сказал министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра восстановленного здания.По информации пресс-службы ведомства, здание было отреставрировано с полным соблюдением аутентичности. Сейчас в нем обустроены выставочные залы, в которых разместится часть экспонатов, хранящихся в Боржомском краеведческом музее.Проект восстановления был реализован Фондом муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры при финансовой поддержке Всемирного банка. На проект было потрачено более 2,8 млн лари (более 950 тысяч долларов).Ираклий Карселадзе также ознакомился с работами по восстановлению парка имени Мераба Костава, примыкающего к Кавалерийскому корпусу. Проект реализуется муниципалитетом Боржоми на средства, полученные по программе "Обновленные регионы".Работы предусматривают обустройство детских площадок, амфитеатра, фонтана, пешеходных дорожек и другой необходимой инфраструктуры.
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ираклий карселадзе, грузия, новости, общество, боржоми, культура, памятник культуры

В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - ФОТО

15:21 19.07.2022
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
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На проект реставрации памятника культуры было потрачено более 2,8 млн лари
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Боржомский Кавалерийский корпус – здание, которое было построено в XIX веке, после капитального восстановления было адаптировано под музей и вскоре сможет принимать посетителей, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Кавалерийский корпус в готическом стиле – памятник культурного наследия, построенный в XIX веке архитектором Альбертом Зальцманом.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Здание построено из натурального камня, кирпича и дерева. До восстановления cооружение было сильно повреждено. Его задняя часть была частично разрушена, а межэтажные перекрытия и внутренние помещения были разрушены полностью.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
"Здание приобретет новую функцию, тем самым смело отвечая запросам общества о музейно-выставочном пространстве. Так у нас появится еще один интересный новый центр притяжения для жителей Боржоми и отдыхающих", – сказал министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра восстановленного здания.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
По информации пресс-службы ведомства, здание было отреставрировано с полным соблюдением аутентичности. Сейчас в нем обустроены выставочные залы, в которых разместится часть экспонатов, хранящихся в Боржомском краеведческом музее.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Проект восстановления был реализован Фондом муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры при финансовой поддержке Всемирного банка. На проект было потрачено более 2,8 млн лари (более 950 тысяч долларов).
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Ираклий Карселадзе также ознакомился с работами по восстановлению парка имени Мераба Костава, примыкающего к Кавалерийскому корпусу. Проект реализуется муниципалитетом Боржоми на средства, полученные по программе "Обновленные регионы".
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Работы предусматривают обустройство детских площадок, амфитеатра, фонтана, пешеходных дорожек и другой необходимой инфраструктуры.
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