В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей - ФОТО
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
На проект реставрации памятника культуры было потрачено более 2,8 млн лари
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Боржомский Кавалерийский корпус – здание, которое было построено в XIX веке, после капитального восстановления было адаптировано под музей и вскоре сможет принимать посетителей, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Кавалерийский корпус в готическом стиле – памятник культурного наследия, построенный в XIX веке архитектором Альбертом Зальцманом.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Здание построено из натурального камня, кирпича и дерева. До восстановления cооружение было сильно повреждено. Его задняя часть была частично разрушена, а межэтажные перекрытия и внутренние помещения были разрушены полностью.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
"Здание приобретет новую функцию, тем самым смело отвечая запросам общества о музейно-выставочном пространстве. Так у нас появится еще один интересный новый центр притяжения для жителей Боржоми и отдыхающих", – сказал министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра восстановленного здания.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
По информации пресс-службы ведомства, здание было отреставрировано с полным соблюдением аутентичности. Сейчас в нем обустроены выставочные залы, в которых разместится часть экспонатов, хранящихся в Боржомском краеведческом музее.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Проект восстановления был реализован Фондом муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры при финансовой поддержке Всемирного банка. На проект было потрачено более 2,8 млн лари (более 950 тысяч долларов).
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Ираклий Карселадзе также ознакомился с работами по восстановлению парка имени Мераба Костава, примыкающего к Кавалерийскому корпусу. Проект реализуется муниципалитетом Боржоми на средства, полученные по программе "Обновленные регионы".
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
В Боржоми уникальное по красоте здание Кавалерийского корпуса превратили в музей
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Работы предусматривают обустройство детских площадок, амфитеатра, фонтана, пешеходных дорожек и другой необходимой инфраструктуры.