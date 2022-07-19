В Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации от COVID-19
© Courtesy of UNICEF GeorgiaВ Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
© Courtesy of UNICEF Georgia
К проекту подключились более 130 подростков из 63 районов страны
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. "Молодежь Грузии для вакцинации" – новый проект под таким названием стартовал в стране и его целью является повышение информированности молодого поколения о важности прививок против коронавируса.
В рамках проекта, который проходит при поддержке USAID и ЮНИСЕФ, планируется не только информировать молодежь о вакцинации от COVID-19, но и включить их в этот процесс.
© Courtesy of UNICEF GeorgiaВ Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
В Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
© Courtesy of UNICEF Georgia
Участники проекта уже прошли тренинги у экспертов отрасли и получили соответствующие знания. Сейчас молодежь в своих селах, районах или городах сама будет проводить информационные кампании.
На данный момент к проекту подключились более 130 подростков из 63 районов Грузии.
© Courtesy of UNICEF GeorgiaВ Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
В Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
© Courtesy of UNICEF Georgia
USAID и ЮНИСЕФ также проводит кампанию "Не инфицируйся дезинформацией!" В рамках кампании молодым людям предоставляют информацию, помогающую различать правду от дезинформации, проверять ее и распространять.
Напомним, эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.
© Courtesy of UNICEF GeorgiaВ Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
В Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
© Courtesy of UNICEF Georgia
С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.
Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 544 человека (1,88%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 393 человека (13,92%).
© Courtesy of UNICEF GeorgiaВ Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
В Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации
© Courtesy of UNICEF Georgia
Для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации.
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.