https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-rf-nachali-izgotovlenie-dvigateley-kholla-dlya-poletov-v-kosmos-268657186.html

В РФ начали изготовление двигателей Холла для полетов в космос

В РФ начали изготовление двигателей Холла для полетов в космос

Создание двигателей подобной мощности нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики, отмечают разработчики 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T14:41+0400

2022-07-19T14:41+0400

2022-07-19T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российский исследовательский центр имени М. В. Келдыша приступил к разработке модуля из четырех холловских двигателей суммарной мощностью в 250 киловатт для длительных полетов в дальнем космосе, пишет РИА Новости.По его словам, разработка двигателей подобной мощности нужна для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжелых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к различным планетам. Ожидается, что испытания пройдут в несколько этапов: первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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