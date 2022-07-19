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В РФ начали изготовление двигателей Холла для полетов в космос
В РФ начали изготовление двигателей Холла для полетов в космос
Создание двигателей подобной мощности нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики, отмечают разработчики 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T14:41+0400
2022-07-19T14:41+0400
2022-07-19T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российский исследовательский центр имени М. В. Келдыша приступил к разработке модуля из четырех холловских двигателей суммарной мощностью в 250 киловатт для длительных полетов в дальнем космосе, пишет РИА Новости.По его словам, разработка двигателей подобной мощности нужна для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжелых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к различным планетам. Ожидается, что испытания пройдут в несколько этапов: первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству.
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наука, россия, в мире, новости
В РФ начали изготовление двигателей Холла для полетов в космос
Создание двигателей подобной мощности нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики, отмечают разработчики
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Российский исследовательский центр имени М. В. Келдыша приступил к разработке модуля из четырех холловских двигателей суммарной мощностью в 250 киловатт для длительных полетов в дальнем космосе, пишет РИА Новости
.
Отмечается, что его испытания намечены на 2024 год. "Мы разрабатываем более мощные двигатели. Уже приступаем к изготовлению модуля из четырех холловских двигателей общей мощностью до 250 киловатт. Испытания запланированы на 2024 год, сейчас идет работа по подготовке стендовой базы", - сказал гендиректор Центра Владимир Кошлаков.
По его словам, разработка двигателей подобной мощности нужна для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжелых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к различным планетам.
Ожидается, что испытания пройдут в несколько этапов: первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству.