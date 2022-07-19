https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-tashkente-vosstanovili-pamyatnik-i-skver-imeni-shota-rustaveli-268653072.html

В Ташкенте восстановили памятник и сквер имени Шота Руставели

В Ташкенте восстановили памятник и сквер имени Шота Руставели

Власти Ташкента планируют восстановить символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T13:40+0400

2022-07-19T13:40+0400

2022-07-19T13:40+0400

грузия

новости

шота руставели

ираклий гарибашвили

каха каладзе

ташкент

тбилиси

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23539/09/235390903_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dec26f015e2624b012a72f8b037397eb.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящиеся с визитом в Узбекистане, приняли участие в церемонии открытия восстановленного сквера и памятника имени великого грузинского поэта Шота Руставели в Ташкенте.Одна из центральных улиц Ташкента носит имя Шота Руставели. На этой же улице находится памятник Шота Руставели и прилегающий к нему сквер, который также носит имя великого грузинского поэта.По инициативе посла Грузии в Узбекистане Зураба Абдушелишвили и при поддержке мэрии Ташкента в 2022 году были полностью обновлен памятник и сквер Шота Руставели.В церемонии открытия восстановленного сквера принял участие также мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Первые лица двух стран украсили цветами памятник Руставели.Каха Каладзе выразил удовлетворение восстановлением памятника Шота Руставели работы известного скульптора Якова Шапиро.По словам мэра Ташкента, местные власти планируют восстановить символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели.Мэр Тбилиси находится в Ташкенте в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Визит в Узбекистан начался 18 июля.

ташкент

тбилиси

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, шота руставели, ираклий гарибашвили, каха каладзе, ташкент, тбилиси, узбекистан