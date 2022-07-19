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В Ташкенте восстановили памятник и сквер имени Шота Руставели
В Ташкенте восстановили памятник и сквер имени Шота Руставели
Власти Ташкента планируют восстановить символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T13:40+0400
2022-07-19T13:40+0400
2022-07-19T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящиеся с визитом в Узбекистане, приняли участие в церемонии открытия восстановленного сквера и памятника имени великого грузинского поэта Шота Руставели в Ташкенте.Одна из центральных улиц Ташкента носит имя Шота Руставели. На этой же улице находится памятник Шота Руставели и прилегающий к нему сквер, который также носит имя великого грузинского поэта.По инициативе посла Грузии в Узбекистане Зураба Абдушелишвили и при поддержке мэрии Ташкента в 2022 году были полностью обновлен памятник и сквер Шота Руставели.В церемонии открытия восстановленного сквера принял участие также мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Первые лица двух стран украсили цветами памятник Руставели.Каха Каладзе выразил удовлетворение восстановлением памятника Шота Руставели работы известного скульптора Якова Шапиро.По словам мэра Ташкента, местные власти планируют восстановить символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели.Мэр Тбилиси находится в Ташкенте в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Визит в Узбекистан начался 18 июля.
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грузия, новости, шота руставели, ираклий гарибашвили, каха каладзе, ташкент, тбилиси, узбекистан
В Ташкенте восстановили памятник и сквер имени Шота Руставели
Власти Ташкента планируют восстановить символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящиеся с визитом в Узбекистане, приняли участие в церемонии открытия восстановленного сквера и памятника имени великого грузинского поэта Шота Руставели в Ташкенте.
Одна из центральных улиц Ташкента носит имя Шота Руставели. На этой же улице находится памятник Шота Руставели и прилегающий к нему сквер, который также носит имя великого грузинского поэта.
По инициативе посла Грузии в Узбекистане Зураба Абдушелишвили и при поддержке мэрии Ташкента в 2022 году были полностью обновлен памятник и сквер Шота Руставели.
В церемонии открытия восстановленного сквера принял участие также мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Первые лица двух стран украсили цветами памятник Руставели.
Каха Каладзе выразил удовлетворение восстановлением памятника Шота Руставели работы известного скульптора Якова Шапиро.
По словам мэра Ташкента, местные власти планируют восстановить символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели.
Мэр Тбилиси находится в Ташкенте в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Визит в Узбекистан начался 18 июля.