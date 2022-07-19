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В Тбилиси открылась неделя профнавыков
В Тбилиси открылась неделя профнавыков
Система профобразования в стране будет развиваться, и интерес к колледжам еще больше увеличится, пообещали в ведомстве 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T10:59+0400
2022-07-19T10:59+0400
2022-07-19T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Неделя навыков, которая направлена на усиление профобразования и внедрение новых подходов в этой области, открылась в Тбилиси, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.Неделю профнавыков открыл замминистра образования и науки Валериан Гобродзе. Главная цель недели – вести дискуссию с лицами, включенными в систему профобразования и достичь взаимосогласия в вопросах политики профобразования.Неделя профнавыков открылась конференцией "Исследование и развитие экосистемы навыков". На конференции представлены результаты двух исследований – "Удовлетворение работодателей" и "Отношение общества к профобразованию".По словам Гобродзе, система профобразования, основанная на подобных исследованиях, будет развиваться, и интерес к колледжам еще больше увеличится."Молодежь сможет получить профнавыки, ориентированные на нужды трудового рынка и освоить те компетенции, которые помогут ей в развитии своих возможностей и интересов", – заявил Гобродзе.В рамках мероприятия запланированы разные тематические конференции, в которых примут участие представители государственного и частного секторов, местных и международных организаций, а также разных образовательных учреждений.Организаторами мероприятия является Агентство профнавыков, Мининеделя профнавыков, министерство образования и науки. Неделя профнавыков проходит при поддержке Программы развития ООН и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, минобразования грузии
В Тбилиси открылась неделя профнавыков
10:59 19.07.2022 (обновлено: 11:29 19.07.2022)
Система профобразования в стране будет развиваться, и интерес к колледжам еще больше увеличится, пообещали в ведомстве
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Неделя навыков, которая направлена на усиление профобразования и внедрение новых подходов в этой области, открылась в Тбилиси, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.
Неделю профнавыков открыл замминистра образования и науки Валериан Гобродзе. Главная цель недели – вести дискуссию с лицами, включенными в систему профобразования и достичь взаимосогласия в вопросах политики профобразования.
Гобродзе выразил надежду, что с помощью совместных усилий удастся развить эту сферу так, чтобы колледжи стали привлекательными учебными заведениями, где студенты смогут многосторонне развиваться.
Неделя профнавыков открылась конференцией "Исследование и развитие экосистемы навыков". На конференции представлены результаты двух исследований – "Удовлетворение работодателей" и "Отношение общества к профобразованию".
По словам Гобродзе, система профобразования, основанная на подобных исследованиях, будет развиваться, и интерес к колледжам еще больше увеличится.
"Молодежь сможет получить профнавыки, ориентированные на нужды трудового рынка и освоить те компетенции, которые помогут ей в развитии своих возможностей и интересов", – заявил Гобродзе.
В рамках мероприятия запланированы разные тематические конференции, в которых примут участие представители государственного и частного секторов, местных и международных организаций, а также разных образовательных учреждений.
Организаторами мероприятия является Агентство профнавыков, Мининеделя профнавыков, министерство образования и науки. Неделя профнавыков проходит при поддержке Программы развития ООН и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).