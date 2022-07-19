https://sputnik-georgia.ru/20220719/v-tbilisi-otkrylas-nedelya-profnavykov-268647850.html

В Тбилиси открылась неделя профнавыков

В Тбилиси открылась неделя профнавыков

Система профобразования в стране будет развиваться, и интерес к колледжам еще больше увеличится, пообещали в ведомстве 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T10:59+0400

2022-07-19T10:59+0400

2022-07-19T11:29+0400

грузия

новости

общество

минобразования грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663388_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_c5fe9c2577d73f85678900a47bb654dd.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Неделя навыков, которая направлена на усиление профобразования и внедрение новых подходов в этой области, открылась в Тбилиси, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.Неделю профнавыков открыл замминистра образования и науки Валериан Гобродзе. Главная цель недели – вести дискуссию с лицами, включенными в систему профобразования и достичь взаимосогласия в вопросах политики профобразования.Неделя профнавыков открылась конференцией "Исследование и развитие экосистемы навыков". На конференции представлены результаты двух исследований – "Удовлетворение работодателей" и "Отношение общества к профобразованию".По словам Гобродзе, система профобразования, основанная на подобных исследованиях, будет развиваться, и интерес к колледжам еще больше увеличится."Молодежь сможет получить профнавыки, ориентированные на нужды трудового рынка и освоить те компетенции, которые помогут ей в развитии своих возможностей и интересов", – заявил Гобродзе.В рамках мероприятия запланированы разные тематические конференции, в которых примут участие представители государственного и частного секторов, местных и международных организаций, а также разных образовательных учреждений.Организаторами мероприятия является Агентство профнавыков, Мининеделя профнавыков, министерство образования и науки. Неделя профнавыков проходит при поддержке Программы развития ООН и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, минобразования грузии