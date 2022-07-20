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На трассе в Грузии столкнулись две легковушки – есть жертвы

На трассе в Грузии столкнулись две легковушки – есть жертвы

ДТП произошло в результате столкновения легковых автомобилей 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T10:24+0400

2022-07-20T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Каралети Горийского района (регион Шида Картли), сообщает Первый канал.По предварительной информации, столкнулись автомобили марок Opel и Mercedes. На месте происшествия находились правоохранители. По факту начато следствие. О других деталях ЧП пока не сообщается.

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происшествия, новости, грузия