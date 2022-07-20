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На трассе в Грузии столкнулись две легковушки – есть жертвы
На трассе в Грузии столкнулись две легковушки – есть жертвы
ДТП произошло в результате столкновения легковых автомобилей 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T10:24+0400
2022-07-20T10:24+0400
2022-07-20T11:26+0400
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Каралети Горийского района (регион Шида Картли), сообщает Первый канал.По предварительной информации, столкнулись автомобили марок Opel и Mercedes. На месте происшествия находились правоохранители. По факту начато следствие. О других деталях ЧП пока не сообщается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
На трассе в Грузии столкнулись две легковушки – есть жертвы
10:24 20.07.2022 (обновлено: 11:26 20.07.2022)
ДТП произошло в результате столкновения легковых автомобилей
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik.
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Каралети Горийского района (регион Шида Картли), сообщает Первый канал
.
По предварительной информации, столкнулись автомобили марок Opel и Mercedes. На месте происшествия находились правоохранители. По факту начато следствие.
О других деталях ЧП пока не сообщается.