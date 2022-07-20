https://sputnik-georgia.ru/20220720/den-yavleniya-ikony-bozhey-materi-v-kazani-molitvy-v-chem-pomogaet-268719310.html

День явления иконы Божьей Матери в Казани: молитвы, в чем помогает

День явления иконы Божьей Матери в Казани: молитвы, в чем помогает

День явления иконы Божьей Матери в городе Казани православная церковь отмечает 21 июля – это один из самых почитаемых и любимых образов Пресвятой Богородицы в России

2022-07-20T20:57+0400

2022-07-20T20:57+0400

2022-07-20T20:57+0400

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день казанской иконы божией матери

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Именно у этой иконы Божьей Матери православные с давних пор просили помощи в самые тяжелые времена для России - на протяжении столетий она покровительствует земле русской, что подтверждается многими историческими фактами.Православные прославляют Казанскую икону Божьей Матери дважды в год: 21 июля - в память явления святыни в городе Казани, и 4 ноября - в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских захватчиков.О чем просят Казанскую Божью Матерь и какие молитвы возносят перед этой иконой Богоматери, читайте в материале Sputnik Грузия.История явления иконыИкону Божьей Матери в Казани обрели в 1579-м — произошло это чудо 443 года назад после страшного пожара, уничтожившего часть города.Согласно истории, после пожара, в результате которого погибли более четверти жителей Казани, девятилетней Матроне приснилась Божья Матерь. Во сне Пресвятая Богородица указала девочке на полностью сгоревший дом и приказала достать зарытую в земле Ее икону.Утром Матрона рассказала родителям свой сон, но взрослые на слова девочки не обратили внимания. Богородица трижды во сне являлась девочке, пока Матрона, напуганная увиденным, не стала рыть вместе со своей матерью в указанном месте и не обрела нетронутую огнем икону.Это чудо произошло 21 июля (8 июля по старому стилю) и с тех пор православные каждый год празднуют в этот день явление иконы Божьей Матери в Казани. По сей день неизвестно, как святыня попала под руины. Предполагают, что святой образ зарыли тайные исповедники христианства еще при господстве мусульман.Духовенство, прибывшее на место чудесного обретения, торжественно перенесло икону Богородицы в приходскую церковь Николы Тульского, а точную копию с образа послали в Москву с письмом, в котором изложили обстоятельства ее обретения и описание чудес.Царь Иоанн Грозный приказал на месте явления построить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, куда впоследствии и поместили Святую икону. По решению царя, там же основали женский монастырь, где Матрона и ее мать приняли постриг.Первый молебен перед иконой Божьей Матери в Казани совершили в Никольском храме. В то время там священником служил будущий патриарх Ермоген, святитель Московский, который через 15 лет, уже в сане митрополита Казанского, написал сказание о чудесных событиях, участником которых был сам. В сказании он описал многие случаи исцеления, которые произошли от чудотворной иконы по молитвам верующих.О чем молятсяПеред иконой Божьей Матери в Казани молятся во время любого горя или бедствия. Люди верят, что Казанская Божья Матерь может накрыть молящегося человека своим невидимым покрывалом и спасти его от всех бед.Перед иконой Казанской Божьей Матери молятся об благословении молодоженов, рождении детей, семейном благополучии, защите дома от пожара и других бед, исцелении от разных болезней, избавлении от вражеских нашествий и так далее.МолитвыМолитва перваяО, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва втораяО Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религиозный праздник, религия , новости, справки , церковный праздник, день казанской иконы божией матери