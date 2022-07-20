https://sputnik-georgia.ru/20220720/gruzinskiy-sumoist-vernul-polozhitelnyy-balans-na-letnem-turnire-v-nagoya-268703914.html

Грузинский сумоист вернул положительный баланс на летнем турнире в Нагоя

Грузинский сумоист вернул положительный баланс на летнем турнире в Нагоя

Теперь у Тотиносина положительный баланс – шесть побед и пять поражений 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T13:51+0400

2022-07-20T13:51+0400

2022-07-20T13:51+0400

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леван горгадзе

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Нагоя.В одиннадцатый день соревнований 34-летний Горгадзе одолел десятого маэгасиру Запада Мэйсэя за считанные секунды приемом йорикири.До июльского басё бойцы встречались между собой пять раз. Дважды выигрывал Тотиносин и трижды Мэйсэй.Теперь у Тотиносина положительный баланс – шесть побед и пять поражений.После майского турнира Леван Горгадзе улучшил свои текущий ранг с девятого на восьмого маэгасиру Востока.Турнир в Нагоя продлится до 24 июля.

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спорт, грузия, новости, леван горгадзе