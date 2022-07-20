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Грузия и Туркменистан хотят углубить торгово-экономические отношения

Грузия и Туркменистан хотят углубить торгово-экономические отношения

Глава правительства Грузии назвал плодотворной встречу с главой Туркменистана 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T14:31+0400

2022-07-20T14:31+0400

2022-07-20T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Новые возможности для углубления торгово-экономических отношений Грузии и Туркменистана обсудили премьер Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде.Гарибашвили вылетел в Туркменистан накануне из Узбекистана, где он находился в двухдневным визитом. В международном аэропорту Ашхабада его встретили министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров и временный поверенный Грузии в Туркменистане Автандил Напетваридзе.Глава правительства Грузии оценил встречу как плодотворную.Информацию о лидерах двух стран распространила и пресс-служба администрации грузинского премьера."Грузия вкладывает значительные инвестиции в строительство новых автомобильных и железных дорог, расширяет возможности морских портов, а использование коридора через территорию Грузии к Черному морю будет выгодно для Туркменистана", – говорится в сообщении пресс-службы.Во время встречи также были затронуты вопросы стратегического партнерства в энергетической сфере.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах.

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