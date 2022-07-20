https://sputnik-georgia.ru/20220720/itogi-sammita-rossii-irana-i-turtsii-v-tegerane-o-chem-dogovorilis-prezidenty-268700644.html

Итоги саммита России, Ирана и Турции в Тегеране: о чем договорились президенты?

Итоги саммита России, Ирана и Турции в Тегеране: о чем договорились президенты?

Президенты России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Что они заявили прессе - смотрите в видео 20.07.2022, Sputnik Грузия

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Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси обсудили в иранской столице урегулирование в Сирии, торговые и экономические перспективы между странами и другие актуальные вопросы. Российский президент также отдельно провел двухсторонние встречи с коллегами из Турции и Ирана. Подробности о достигнутых договоренностях – в видео.

иран

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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