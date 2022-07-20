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Итоги саммита России, Ирана и Турции в Тегеране: о чем договорились президенты?
Итоги саммита России, Ирана и Турции в Тегеране: о чем договорились президенты?
Президенты России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Что они заявили прессе - смотрите в видео 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T08:00+0400
2022-07-20T08:00+0400
2022-07-20T11:54+0400
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Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси обсудили в иранской столице урегулирование в Сирии, торговые и экономические перспективы между странами и другие актуальные вопросы. Российский президент также отдельно провел двухсторонние встречи с коллегами из Турции и Ирана. Подробности о достигнутых договоренностях – в видео.
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видео, россия, владимир путин, мультимедиа, политика, иран, турция, видео
Итоги саммита России, Ирана и Турции в Тегеране: о чем договорились президенты?
08:00 20.07.2022 (обновлено: 11:54 20.07.2022)
Президенты России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Что они заявили прессе - смотрите в видео
Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси обсудили в иранской столице урегулирование в Сирии, торговые и экономические перспективы между странами и другие актуальные вопросы.
Российский президент также отдельно провел двухсторонние встречи с коллегами из Турции и Ирана. Подробности о достигнутых договоренностях – в видео.