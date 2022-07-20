https://sputnik-georgia.ru/20220720/kentavr-doskakal-do-rossii-chem-opasna-novaya-mutatsiya-koronavirusa-268726134.html

"Кентавр" доскакал до России. Чем опасна новая мутация коронавируса

"Кентавр" доскакал до России. Чем опасна новая мутация коронавируса

В Москве с начала июля выявили уже пять случаев COVID-19, связанных с новым подвидом омикрон-штамма. Об этом сообщил Роспотребнадзор 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T23:39+0400

2022-07-20T23:39+0400

2022-07-20T23:39+0400

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

россия

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О главных отличительных чертах очередного варианта коронавируса и его происхождении — читайте в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытова.Многоликий "омикрон"Исходный "омикрон" — ВА.1 — появился в конце 2021-го на юге Африки. От предыдущих штаммов он отличался огромным количеством мутаций. Только в спайковом (шиповидном) белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека, насчитали до 30-ти. Супермутант оказался легким — практически не давал осложнений, но очень заразным, из-за чего быстро распространился по планете.Этот вариант, еще более трансмиссивный, чем ВА.1, вызвал вторую волну "омикрона". В Индии и ЮАР она пришлась на декабрь 2021-го, в Европе и Америке — на март — апрель 2022-го.Третья волна связана с производными "невидимки" — в начале года в Южной Африке появились ВА.4 и ВА.5, а в США преобладали BA.2.12 и BA.2.12.1.Штамм, родившийся в твиттереСегодня в мире доминируют ВА.4 и ВА.5, генетически очень похожие друг на друга. Но все чаще в новостях о пандемии мелькает еще один — ВА.2.75. У него есть как общие с ВА.4/ВА.5 мутации в спайковом белке, так и отличные от них, что указывает на независимое происхождение от BA.2.Впервые ВА.2.75 обнаружили в Индии в мае и с тех пор зафиксировали еще в 13 странах, включая Великобританию, США, Канаду, Индонезию, Германию, Австралию, Новую Зеландию, Японию и Россию. Подтвержденных случаев, вызванных этим вариантом, пока относительно немного, однако ожидают, что в ближайшие недели их число вырастет. Возможно, именно с этим будет связана очередная волна пандемии, которую прогнозируют в августе — сентябре, считают эксперты.Помимо быстрого распространения и широкого географического охвата, вирусологов беспокоит огромное количество дополнительных мутаций в BA.2.75 по сравнению с исходным BA.2. Некоторые даже предлагают считать его отдельной разновидностью "омикрона".Но пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила новый субвариант как "требующий дальнейшего мониторинга", не присвоив ему самостоятельного имени. Чем и воспользовался рядовой пользователь твиттера Xabier Ostale. Первого июля он написал: "Я только что назвал вариант BA.2.75 в честь галактики. Его новое имя — штамм Centaurus".Хабьер Остале — не вирусолог. Он просто делится в твиттере информацией о коронавирусе, его штаммах и способах обезопасить себя. Однако пост моментально стал вирусным, а название прижилось. В русском варианте оно звучит как "кентавр", несмотря на то что автор дал его в честь созвездия Центавр.Благодаря громкому имени о "новом штамме" стали писать ведущие мировые издания, а люди — искать информацию в интернете. Так случайный пост в твиттере сделал знаменитым один из подвариантов "омикрона".Кстати, BA.2.75 — не единственная разновидность SARS-CoV-2, получившая в последнее время неофициальное имя. Подвариант BA.5.3.1 в профессиональной среде вирусологов часто называют "плохой Нед" из-за характерной мутации N E136D. В Германии сейчас на его долю приходится более четверти случаев COVID-19.Чего ожидать от "кентавра"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) вслед за ВОЗ сперва присвоил BA.2.75 статус "варианта, находящегося под наблюдением", а 14 июля перевел его в категорию "варианты, представляющие интерес". Значит, появились признаки того, что он более заразный или течение у него тяжелее, но доказательства слабые или еще не получены.Чтобы сказать что-то более определенное о новом подварианте, ученым нужно понаблюдать за ним еще несколько недель. Пока неизвестно, насколько широко он распространится. Но по крайней мере в Индии он уже вызывает серьезную озабоченность у медиков и эпидемиологов.В середине прошлого года многие верили, что штамм "дельта" — это эволюционная вершина вируса, а пандемия близится к концу из-за ослабления SARS-CoV-2 и достижения высокого уровня коллективного иммунитета. Но появился "омикрон", легко уклоняющийся от антител, и все пошло не по плану.В Индии, по данным gisaid.org, подвариант ВА.2.75 сейчас составляет 18-20 процентов от общего числа заболевших COVID-19, то есть более 3000 случаев в деньСамый обычныйПо проявлениям "кентавр" в целом похож на все остальные варианты "омикрона". Характерные симптомы: повышенная температура, кашель, заложенность носа, боли в голове, мышцах, горле и животе, а также диарея, тошнота или рвота.В ВОЗ считают, что наметившийся в мире рост числа подтвержденных случаев COVID-19 частично связан с ВА.2.75, и призывают все страны вернуть масочный режим и социальную дистанцию.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последний месяц заболеваемость в Москве увеличилась более чем в два с половиной раза. Рост начинается и в других регионах России.Подвариант ВА.2.75 "кентавр" обнаружили в пяти геномных последовательностях из национальной базы данных о геномных мутациях коронавируса VGARus Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Пробы отобрали в июле в Москве. Болезнь у всех пяти пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.Результаты выборочного секвенирования за последние две недели показывают: сейчас в России 51,67 процента случаев заражения коронавирусом связаны с вариантами BA.4 и BA.5, 45,74 — с BA.2, 1,85 — с BA.1 и 0,73 процента — с дельта-штаммом.

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коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", россия, в мире, новости