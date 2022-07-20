https://sputnik-georgia.ru/20220720/kontsert-i-ne-tolko-novyy-park-didi-digomi-priglashaet-na-predstavleniya-268710726.html

Концерт и не только: новый парк Диди Дигоми приглашает на представления

Концерт и не только: новый парк Диди Дигоми приглашает на представления

Интересные мероприятия ждут меломанов, театралов и даже любителей спорта 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T17:00+0400

2022-07-20T17:00+0400

2022-07-20T17:00+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Концерт и другие культурно-познавательные мероприятия в рамках проекта "Под небом Тбилиси" пройдут в парке Диди Дигоми 23 июля, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Мероприятия будут проходить с 18:00 до 23:00. Концерт начнется в 21:00. Также будет представлена программа DJ.Детская часть программы начнется в 18:00. Для юных посетителей будут устроены уголки сказочника, рисования, иллюстратора, состоятся спектакли Театра пальцев и ТЮЗ.Что касается спортивной части мероприятия, то посетителей будут ждать пространства для гольфа, настольного тенниса, техбола, а также виртуальные VR-пространства.По словам Каладзе, проект "Под небом Тбилиси" продлится до конца июля. В августе будет определенная пауза, а с конца августа или с начала сентября проект вновь продолжится.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каха каладзе, анонсы , грузия, культура, новости, тбилиси, концерт