https://sputnik-georgia.ru/20220720/letniy-festival-startuet-v-kobuleti-v-iyule-268721046.html

Летний фестиваль стартует в Кобулети в июле

Летний фестиваль стартует в Кобулети в июле

Яркое мероприятие состоится в центральном парке курортного города 20.07.2022, Sputnik Грузия

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кобулети

грузия

туризм

культура

анонсы

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Летний фестиваль "Kobuleti Fest 2022" пройдет в курортном городе Кобулети 24 июля, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов Аджарии.Параллельно запланировано открытие территории нового бульвара Кобулети. В течение дня на территории, прилегающей к новому бульвару, на набережной состоится драм-шоу, шоу воздушных змей, а также различные детские и спортивные активности.Так, с 12:00 до 20:00 запланирован фестиваль воздушных змей, пляжный волейбол, настольный теннис, драм-шоу, детские развлекательные мероприятия, программа аниматоров, роспись лица, шоу мыльных пузырей, маленькие зеркальные бассейны, летние декорации и фотоуголки.С 20:00 до 01:00 в центральном парке Кобулети состоится гала-концерт. В нем примут участие бенды "Асеа сул", "Очос кохи", "Бенд ночного шоу". В 22:30 гостей ждет фейерверк, а 23:00 развлекать гостей будет DJ Нуго.

кобулети

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кобулети, грузия, туризм, культура, анонсы , фестиваль