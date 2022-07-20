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Летний фестиваль стартует в Кобулети в июле
Летний фестиваль стартует в Кобулети в июле
Яркое мероприятие состоится в центральном парке курортного города 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T22:02+0400
2022-07-20T22:02+0400
2022-07-20T22:02+0400
кобулети
грузия
туризм
культура
анонсы
фестиваль
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Летний фестиваль "Kobuleti Fest 2022" пройдет в курортном городе Кобулети 24 июля, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов Аджарии.Параллельно запланировано открытие территории нового бульвара Кобулети. В течение дня на территории, прилегающей к новому бульвару, на набережной состоится драм-шоу, шоу воздушных змей, а также различные детские и спортивные активности.Так, с 12:00 до 20:00 запланирован фестиваль воздушных змей, пляжный волейбол, настольный теннис, драм-шоу, детские развлекательные мероприятия, программа аниматоров, роспись лица, шоу мыльных пузырей, маленькие зеркальные бассейны, летние декорации и фотоуголки.С 20:00 до 01:00 в центральном парке Кобулети состоится гала-концерт. В нем примут участие бенды "Асеа сул", "Очос кохи", "Бенд ночного шоу". В 22:30 гостей ждет фейерверк, а 23:00 развлекать гостей будет DJ Нуго.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кобулети, грузия, туризм, культура, анонсы , фестиваль
Летний фестиваль стартует в Кобулети в июле
Яркое мероприятие состоится в центральном парке курортного города
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Летний фестиваль "Kobuleti Fest 2022" пройдет в курортном городе Кобулети 24 июля, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов Аджарии.
Организаторы обещают разноцветный и интересный фестиваль с летними декорациями. Мероприятие состоится в центральном парке Кобулети. Присутствовать на фестивале сможет любой желающий.
Параллельно запланировано открытие территории нового бульвара Кобулети. В течение дня на территории, прилегающей к новому бульвару, на набережной состоится драм-шоу, шоу воздушных змей, а также различные детские и спортивные активности.
Так, с 12:00 до 20:00 запланирован фестиваль воздушных змей, пляжный волейбол, настольный теннис, драм-шоу, детские развлекательные мероприятия, программа аниматоров, роспись лица, шоу мыльных пузырей, маленькие зеркальные бассейны, летние декорации и фотоуголки.
С 20:00 до 01:00 в центральном парке Кобулети состоится гала-концерт. В нем примут участие бенды "Асеа сул", "Очос кохи", "Бенд ночного шоу". В 22:30 гостей ждет фейерверк, а 23:00 развлекать гостей будет DJ Нуго.