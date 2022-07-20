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Мэрия Тбилиси предложила уличным торговцам альтернативные места для работы
Мэрия Тбилиси предложила уличным торговцам альтернативные места для работы
Уличных торговцев несколько раз предупредили прекратить незаконную торговлю, однако некоторые из них продолжили свою деятельность 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T15:49+0400
2022-07-20T15:49+0400
2022-07-20T15:49+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси предлагает уличным торговцам альтернативные пространства для продолжения работы, заявил мэр стлоицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Накануне сотрудники Муниципальной инспекции Тбилиси убрали с территории, прилегающей к "Дезертирскому рынку" и станции "Вокзала", конструкции, предназначенные для незаконной уличной торговли.Сотрудники муниципальной инспекции несколько раз предупредили уличных торговцев прекратить незаконную торговлю, однако некоторые из них продолжали свою деятельность в тех же местах.Мэр Тбилиси также коснулся темы незаконных строительств и отметил, что муниципальная мэрия никому не позволит присвоить государственные земли.По его словам, несколько дней назад в Самгорском районе был осуществлен демонтаж строящихся зданий, которые незаконно были размещены на государственных землях."Факты присвоения государственных земель продолжаются. Мы ни в коем случае не допустим это и никому не дадим возможность присвоить государственные земли. Затем выходят и спекулируют статусом соцнезащищенных. Мы помогаем таким семьям и нашими программами стоим рядом с ними", - отметил Каладзе.Мэрия Тбилиси борется с уличной торговлей с 2017 года. Некоторые торговцы отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 (более 6 долларов) до 50 лари (более 15 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 31 доллара) или заключен под арест на 7 дней.
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Мэрия Тбилиси предложила уличным торговцам альтернативные места для работы
Уличных торговцев несколько раз предупредили прекратить незаконную торговлю, однако некоторые из них продолжили свою деятельность
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси предлагает уличным торговцам альтернативные пространства для продолжения работы, заявил мэр стлоицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Накануне сотрудники Муниципальной инспекции Тбилиси убрали с территории, прилегающей к "Дезертирскому рынку" и станции "Вокзала", конструкции, предназначенные для незаконной уличной торговли.
Сотрудники муниципальной инспекции несколько раз предупредили уличных торговцев прекратить незаконную торговлю, однако некоторые из них продолжали свою деятельность в тех же местах.
"Я хорошо понимаю, что людям сложно и тем, кто там стоят, не сладко. Люди ведут экономическую деятельность и все это должно быть приведено в порядок, происходить в цивилизованной форме. Хочу поблагодарить администрацию рынка, поскольку они приняли решение содействовать уличным торговцам", - отметил Каладзе.
Мэр Тбилиси также коснулся темы незаконных строительств и отметил, что муниципальная мэрия никому не позволит присвоить государственные земли.
По его словам, несколько дней назад в Самгорском районе был осуществлен демонтаж строящихся зданий, которые незаконно были размещены на государственных землях.
"Факты присвоения государственных земель продолжаются. Мы ни в коем случае не допустим это и никому не дадим возможность присвоить государственные земли. Затем выходят и спекулируют статусом соцнезащищенных. Мы помогаем таким семьям и нашими программами стоим рядом с ними", - отметил Каладзе.
Мэрия Тбилиси борется с уличной торговлей с 2017 года. Некоторые торговцы отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.
Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 (более 6 долларов) до 50 лари (более 15 долларов). В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 31 доллара) или заключен под арест на 7 дней.