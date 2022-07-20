https://sputnik-georgia.ru/20220720/meriya-tbilisi-prodolzhaet-zakupat-kvartiry-dlya-bezdomnykh-semey-268711818.html

Мэрия Тбилиси продолжает закупать квартиры для бездомных семей

Мэрия Тбилиси продолжает закупать квартиры для бездомных семей

Статус бездомных в грузинской столице есть у около 400 семей 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T19:19+0400

2022-07-20T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает процесс закупки квартир для семей со статусом бездомных, заявил мэр столицы Каха Каладзе.С начала программы уже закуплено 53 квартиры. Статус бездомных в грузинской столице есть приблизительно у 400 семей."Моим предвыборным обещанием было, чтобы ни один бездомный житель Тбилиси не остался без жилплощади. Мы будем стоять рядом со всеми, и в течение последующих лет все такие семьи будут обеспечены квартирами", - сказал Каладзе на заседании муниципального правительства.Каладзе отметил, что те семьи, у которых пока нет данного статуса, должны обратиться к соответствующему ведомству и узнать, какую именно документацию предоставить для его получения.До конца 2022 года мэрия Тбилиси планирует закупить для бездомных семей еще три квартиры.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каха каладзе, грузия, тбилиси, новости, общество