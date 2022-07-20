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Нацбанк Грузии разрешил выдавать кредиты до 200 тысяч лари в долларах

Нацбанк Грузии разрешил выдавать кредиты до 200 тысяч лари в долларах

Для кредитов нет нижнего предела, поэтому это может быть займ любого размера до 200 тысяч лари 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T07:01+0400

2022-07-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте - часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари, говорится в приказе президента Нацбанка, опубликованном на сайте "Законодательного вестника".Власти Грузии с 1 января 2019 года приняли ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить займ и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.Согласно новому правилу, те лица, у которых есть депозит соответствующего размера в иностранной валюте, могут взять кредиты в иностранной валюте в грузинских банках. Более того, для этих кредитов нет нижнего предела, поэтому это может быть ссуда любого размера до 200 тысяч лари (70,7 тысячи долларов).По состоянию на май 2022 года физические лица хранят депозиты в банках Грузии на сумму 19,9 млрд лари. Из них 5,4 млрд - в лари, а 14,5 млрд - в иностранной валюте. Соответственно, долларизация депозитов составляет 72,6%.

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