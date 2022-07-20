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Национальный авиаперевозчик Грузии расширяет свой флот

Национальный авиаперевозчик Грузии расширяет свой флот

Заказы на новые самолеты грузинский авиаперевозчик сделал вместе со своим партнером Aircompany Armenia 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T18:01+0400

2022-07-20T18:01+0400

2022-07-20T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airlines Group пополнит свой парк воздушных судов тремя грузовыми 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), сообщает телеканал "Рустави 2".О планах увеличить авиапарк "Грузинских авиалиний" новыми Боинг 737-800 BCF заявил ее директор Тамаз Гаиашвили вместе с главным исполнительным директором Boeing Global Services Стефани Поупом на одной из крупнейших в мире авиационных выставок в Великобритании Farnborough International Airshow.Заказы на новые самолеты грузинский авиаперевозчик сделал вместе со своим партнером Aircompany Armenia.По словам Стефани Поуп, спрос на грузовые авиаперевозки в Кавказском регионе растет и компания поддерживает расширение грузовых операций."Мы рады, что Georgian Airlines и Aircompany Armenia выбрали 737-800BCF для удовлетворения растущего спроса на грузовые авиаперевозки на рынках, которые они обслуживают, и для нас большая честь продолжать поддерживать расширение их грузовых операций", — сказала Поуп.Все три боинга пополнят авиапарк компании до 2024 года. Грузовые перевозки на новых самолетах будет осуществлять Georgian Airlines, которая уже летает на одном Boeing 737-800BCF, и втором B737SF.Грузовой самолет Boeing 737-800BCF имеет большую грузоподъемность - до 23,9 тонны и совершает полеты на большее расстояние – 3 750 километров.Georgian Airlines Group планирует увеличить флот до 10 самолетов к 2025 году.

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