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Национальный авиаперевозчик Грузии расширяет свой флот
Национальный авиаперевозчик Грузии расширяет свой флот
Заказы на новые самолеты грузинский авиаперевозчик сделал вместе со своим партнером Aircompany Armenia 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T18:01+0400
2022-07-20T18:01+0400
2022-07-20T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airlines Group пополнит свой парк воздушных судов тремя грузовыми 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), сообщает телеканал "Рустави 2".О планах увеличить авиапарк "Грузинских авиалиний" новыми Боинг 737-800 BCF заявил ее директор Тамаз Гаиашвили вместе с главным исполнительным директором Boeing Global Services Стефани Поупом на одной из крупнейших в мире авиационных выставок в Великобритании Farnborough International Airshow.Заказы на новые самолеты грузинский авиаперевозчик сделал вместе со своим партнером Aircompany Armenia.По словам Стефани Поуп, спрос на грузовые авиаперевозки в Кавказском регионе растет и компания поддерживает расширение грузовых операций."Мы рады, что Georgian Airlines и Aircompany Armenia выбрали 737-800BCF для удовлетворения растущего спроса на грузовые авиаперевозки на рынках, которые они обслуживают, и для нас большая честь продолжать поддерживать расширение их грузовых операций", — сказала Поуп.Все три боинга пополнят авиапарк компании до 2024 года. Грузовые перевозки на новых самолетах будет осуществлять Georgian Airlines, которая уже летает на одном Boeing 737-800BCF, и втором B737SF.Грузовой самолет Boeing 737-800BCF имеет большую грузоподъемность - до 23,9 тонны и совершает полеты на большее расстояние – 3 750 километров.Georgian Airlines Group планирует увеличить флот до 10 самолетов к 2025 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, экономика, грузия, авиасообщение в грузии, авиация
Национальный авиаперевозчик Грузии расширяет свой флот
Заказы на новые самолеты грузинский авиаперевозчик сделал вместе со своим партнером Aircompany Armenia
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airlines Group пополнит свой парк воздушных судов тремя грузовыми 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), сообщает телеканал "Рустави 2".
О планах увеличить авиапарк "Грузинских авиалиний" новыми Боинг 737-800 BCF заявил ее директор Тамаз Гаиашвили вместе с главным исполнительным директором Boeing Global Services Стефани Поупом на одной из крупнейших в мире авиационных выставок в Великобритании Farnborough International Airshow.
"Мы рады добавить три самолета 737-800 Boeing Converted Freighter для грузовых авиаперевозок в регионе. Боинг 737-800BCF обладает большей грузоподъемностью и дальностью полета и может перевозить как грузы электронной коммерции, так и общие грузы", — сказал Гаиашвили.
Заказы на новые самолеты грузинский авиаперевозчик сделал вместе со своим партнером Aircompany Armenia.
По словам Стефани Поуп, спрос на грузовые авиаперевозки в Кавказском регионе растет и компания поддерживает расширение грузовых операций.
"Мы рады, что Georgian Airlines и Aircompany Armenia выбрали 737-800BCF для удовлетворения растущего спроса на грузовые авиаперевозки на рынках, которые они обслуживают, и для нас большая честь продолжать поддерживать расширение их грузовых операций", — сказала Поуп.
Все три боинга пополнят авиапарк компании до 2024 года. Грузовые перевозки на новых самолетах будет осуществлять Georgian Airlines, которая уже летает на одном Boeing 737-800BCF, и втором B737SF.
Грузовой самолет Boeing 737-800BCF имеет большую грузоподъемность - до 23,9 тонны и совершает полеты на большее расстояние – 3 750 километров.
Georgian Airlines Group планирует увеличить флот до 10 самолетов к 2025 году.