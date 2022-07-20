https://sputnik-georgia.ru/20220720/posol-es-zavershil-diplomaticheskuyu-missiyu-v-gruzii-268703250.html

Посол ЕС завершил дипломатическую миссию в Грузии

Посол ЕС завершил дипломатическую миссию в Грузии

Место шведского дипломата на посту главы представительства ЕС в Тбилиси займет поляк Павел Херчински 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель завершил дипломатическую миссию в Грузии.По его словам, он гордится, что является свидетелем этого исторического момента и верит, что Грузия успешно использует все предоставленные возможности.Место шведского дипломата Карла Харцеля на посту главы представительства ЕС в Тбилиси займет поляк Павел Херчински. Харцель работал в Грузии с сентября 2018 года.На данный момент Херчински является управляющим директором Европейской службы внешних связей по вопросам политики безопасности и реагирования на кризисы. Ранее он был представителем Польши в Комитете по политике и безопасности, и занимал высокие посты в польском МИД.

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грузия, политика, карл харцель, новости, польша, тбилиси