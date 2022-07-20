https://sputnik-georgia.ru/20220720/prosto-fantastika-vokzalnaya-ploschad-v-tbilisi-bez-ulichnykh-torgovtsev----foto-268699002.html
Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото
Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото
Мало кто верил, что Вокзальную площадь в Тбилиси удастся освободить от уличной торговли. Но мэрия столицы Грузии взялась за решение этой трудной задачи 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T11:40+0400
2022-07-20T11:40+0400
2022-07-20T11:55+0400
фотография
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
торговля
уличная торговля
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268692907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ce5f1fc9ef0444954345d1b47a4281f.jpg
На всей территории Вокзальной площади и улицах, которые ведут к расположенным неподалеку рынкам и торговым центрам, в течение десятков лет всегда бойко шла уличная торговля. Это проходное место, где всегда много клиентов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268692907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a3ed33a6e9df2d45f20f288fec14b95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, торговля, уличная торговля, тбилиси, фото
Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото 11:40 20.07.2022 (обновлено: 11:55 20.07.2022)
Мало кто верил, что Вокзальную площадь в Тбилиси удастся освободить от уличной торговли. Но мэрия столицы Грузии взялась за решение этой трудной задачи
На всей территории Вокзальной площади и улицах, которые ведут к расположенным неподалеку рынкам и торговым центрам, в течение десятков лет всегда бойко шла уличная торговля. Это проходное место, где всегда много клиентов.
© photo: Sputnik / Stringer
Разве можно было еще совсем недавно представить, что тут не будет лотков и прилавков?
Разве можно было еще совсем недавно представить, что тут не будет лотков и прилавков?
© photo: Sputnik / Stringer
Территория на Вокзальной площади и прилегающих улицах в течение десятков лет была "распределена" между уличными торговцами
Территория на Вокзальной площади и прилегающих улицах в течение десятков лет была "распределена" между уличными торговцами
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь мэрия Тбилиси наводит тут порядок и убирает незаконные торговые объекты
Теперь мэрия Тбилиси наводит тут порядок и убирает незаконные торговые объекты
© photo: Sputnik / Stringer
Большая часть незаконных конструкций, ларьков, прилавков уже убрана
Большая часть незаконных конструкций, ларьков, прилавков уже убрана
© photo: Sputnik / Stringer
Однако работа предстоит большая, так как на этой территории сотни уличных торговцев, которые ведут этот бизнес десятки лет
Однако работа предстоит большая, так как на этой территории сотни уличных торговцев, которые ведут этот бизнес десятки лет
© photo: Sputnik / Stringer
Освобожденные от уличных торговцев тротуары выглядят совсем по другому
Освобожденные от уличных торговцев тротуары выглядят совсем по другому
© photo: Sputnik / Stringer
Да и передвигаться по улицам и тротуарам в районе Вокзальной площади стало намного свободнее
Да и передвигаться по улицам и тротуарам в районе Вокзальной площади стало намного свободнее
© photo: Sputnik / Stringer
Не везде, правда, еще мэрия Тбилиси ликвидировала незаконные торговые объекты, но процесс продолжается
Не везде, правда, еще мэрия Тбилиси ликвидировала незаконные торговые объекты, но процесс продолжается
© photo: Sputnik / Stringer
За соблюдением порядка на освобожденных от торговцев участках тротуара следит полиция
За соблюдением порядка на освобожденных от торговцев участках тротуара следит полиция
© photo: Sputnik / Stringer
Всем, кто торговал на территории Вокзальной площади, предложена альтернатива в виде легальных торговых площадей
Всем, кто торговал на территории Вокзальной площади, предложена альтернатива в виде легальных торговых площадей
© photo: Sputnik / Stringer
Конечно, не всех торговцев это устраивает, но другого выхода нет
Конечно, не всех торговцев это устраивает, но другого выхода нет
© photo: Sputnik / Stringer
Постепенно мэрия Тбилиси намерена полностью решить проблему уличной торговли в городе
Постепенно мэрия Тбилиси намерена полностью решить проблему уличной торговли в городе