https://sputnik-georgia.ru/20220720/prosto-fantastika-vokzalnaya-ploschad-v-tbilisi-bez-ulichnykh-torgovtsev----foto-268699002.html

Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото

Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото

Мало кто верил, что Вокзальную площадь в Тбилиси удастся освободить от уличной торговли. Но мэрия столицы Грузии взялась за решение этой трудной задачи 20.07.2022, Sputnik Грузия

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фотография

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уличная торговля

тбилиси

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На всей территории Вокзальной площади и улицах, которые ведут к расположенным неподалеку рынкам и торговым центрам, в течение десятков лет всегда бойко шла уличная торговля. Это проходное место, где всегда много клиентов.

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2022

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