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Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото
Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото
Мало кто верил, что Вокзальную площадь в Тбилиси удастся освободить от уличной торговли. Но мэрия столицы Грузии взялась за решение этой трудной задачи 20.07.2022, Sputnik Грузия
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На всей территории Вокзальной площади и улицах, которые ведут к расположенным неподалеку рынкам и торговым центрам, в течение десятков лет всегда бойко шла уличная торговля. Это проходное место, где всегда много клиентов.
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фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, торговля, уличная торговля, тбилиси, фото

Просто фантастика: Вокзальная площадь в Тбилиси без уличных торговцев – фото

11:40 20.07.2022 (обновлено: 11:55 20.07.2022)
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Мало кто верил, что Вокзальную площадь в Тбилиси удастся освободить от уличной торговли. Но мэрия столицы Грузии взялась за решение этой трудной задачи
На всей территории Вокзальной площади и улицах, которые ведут к расположенным неподалеку рынкам и торговым центрам, в течение десятков лет всегда бойко шла уличная торговля. Это проходное место, где всегда много клиентов.
© photo: Sputnik / Stringer

Разве можно было еще совсем недавно представить, что тут не будет лотков и прилавков?

Разве можно было еще совсем недавно представить, что тут не будет лотков и прилавков? - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Разве можно было еще совсем недавно представить, что тут не будет лотков и прилавков?

© photo: Sputnik / Stringer

Территория на Вокзальной площади и прилегающих улицах в течение десятков лет была "распределена" между уличными торговцами

Территория на Вокзальной площади и прилегающих улицах в течение десятков лет была &quot;распределена&quot; между уличными торговцами - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Территория на Вокзальной площади и прилегающих улицах в течение десятков лет была "распределена" между уличными торговцами

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь мэрия Тбилиси наводит тут порядок и убирает незаконные торговые объекты

Теперь мэрия Тбилиси наводит тут порядок и убирает незаконные торговые объекты - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь мэрия Тбилиси наводит тут порядок и убирает незаконные торговые объекты

© photo: Sputnik / Stringer

Большая часть незаконных конструкций, ларьков, прилавков уже убрана

Большая часть незаконных конструкций, ларьков, прилавков уже убрана - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Большая часть незаконных конструкций, ларьков, прилавков уже убрана

© photo: Sputnik / Stringer

Однако работа предстоит большая, так как на этой территории сотни уличных торговцев, которые ведут этот бизнес десятки лет

Однако работа предстоит большая, так как на этой территории сотни уличных торговцев, которые ведут этот бизнес десятки лет - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако работа предстоит большая, так как на этой территории сотни уличных торговцев, которые ведут этот бизнес десятки лет

© photo: Sputnik / Stringer

Освобожденные от уличных торговцев тротуары выглядят совсем по другому

Освобожденные от уличных торговцев тротуары выглядят совсем по другому - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Освобожденные от уличных торговцев тротуары выглядят совсем по другому

© photo: Sputnik / Stringer

Да и передвигаться по улицам и тротуарам в районе Вокзальной площади стало намного свободнее

Да и передвигаться по улицам и тротуарам в районе Вокзальной площади стало намного свободнее - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Да и передвигаться по улицам и тротуарам в районе Вокзальной площади стало намного свободнее

© photo: Sputnik / Stringer

Не везде, правда, еще мэрия Тбилиси ликвидировала незаконные торговые объекты, но процесс продолжается

Не везде, правда, еще мэрия Тбилиси ликвидировала незаконные торговые объекты, но процесс продолжается - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Не везде, правда, еще мэрия Тбилиси ликвидировала незаконные торговые объекты, но процесс продолжается

© photo: Sputnik / Stringer

За соблюдением порядка на освобожденных от торговцев участках тротуара следит полиция

За соблюдением порядка на освобожденных от торговцев участках тротуара следит полиция - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

За соблюдением порядка на освобожденных от торговцев участках тротуара следит полиция

© photo: Sputnik / Stringer

Всем, кто торговал на территории Вокзальной площади, предложена альтернатива в виде легальных торговых площадей

Всем, кто торговал на территории Вокзальной площади, предложена альтернатива в виде легальных торговых площадей - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Всем, кто торговал на территории Вокзальной площади, предложена альтернатива в виде легальных торговых площадей

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, не всех торговцев это устраивает, но другого выхода нет

Конечно, не всех торговцев это устраивает, но другого выхода нет - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, не всех торговцев это устраивает, но другого выхода нет

© photo: Sputnik / Stringer

Постепенно мэрия Тбилиси намерена полностью решить проблему уличной торговли в городе

Постепенно мэрия Тбилиси намерена полностью решить проблему уличной торговли в городе - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Постепенно мэрия Тбилиси намерена полностью решить проблему уличной торговли в городе

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