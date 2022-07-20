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Стартовали прямые авиарейсы Тбилиси-Штутгарт
Стартовали прямые авиарейсы Тбилиси-Штутгарт
Рейс Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт будет выполняться в неделю два раза 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T14:15+0400
2022-07-20T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Немецкая малобюджетная авиакомпания Eurowings поздно ночью выполнила первый прямой регулярный авиарейс из Штутгарта в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Рейс Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт будет выполняться дважды в неделю на самолете типа AIRBUS A320. Первый рейс привез из Штутгарта 155 пассажиров.По словам директора Объединения аэропортов Грузии Тамары Арчуадзе, Грузия вела с данной авиакомпаний переговоры с 2017 года. Плодотворные переговоры велись и в рамках авиационного форума Routes Europe 2022, после которых авиакомпания приняла решение добавить с лета в тбилисском аэропорту еще одно направление.Eurowings появился на авиарынке Грузии в июле 2021 года и осуществляет прямые рейсы между Дюссельдорфом и Тбилиси в неделю два раза.Тарифная политика Eurowings рассчитана на авиабилеты BASIC, SMART и BIZclass.
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грузия, новости, экономика, тбилиси, германия
Стартовали прямые авиарейсы Тбилиси-Штутгарт
Рейс Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт будет выполняться в неделю два раза
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Немецкая малобюджетная авиакомпания Eurowings поздно ночью выполнила первый прямой регулярный авиарейс из Штутгарта в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Рейс Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт будет выполняться дважды в неделю на самолете типа AIRBUS A320. Первый рейс привез из Штутгарта 155 пассажиров.
По словам директора Объединения аэропортов Грузии Тамары Арчуадзе, Грузия вела с данной авиакомпаний переговоры с 2017 года. Плодотворные переговоры велись и в рамках авиационного форума Routes Europe 2022, после которых авиакомпания приняла решение добавить с лета в тбилисском аэропорту еще одно направление.
"Мы рады, что авиакомпания Eurowings расширила ареал оперирования на авиарынке Грузии. После Дюссельдорфа авиакомпания начала оперировать в направлении Тбилиси из еще одного города Германии – Штутгарта", – заявила Арчуадзе.
Eurowings появился на авиарынке Грузии в июле 2021 года и осуществляет прямые рейсы между Дюссельдорфом и Тбилиси в неделю два раза.
Тарифная политика Eurowings рассчитана на авиабилеты BASIC, SMART и BIZclass.