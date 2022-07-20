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Транспортный коридор, энергетика, авиасообщение – о чем договорились Тбилиси и Ашхабад
Транспортный коридор, энергетика, авиасообщение – о чем договорились Тбилиси и Ашхабад
Возможности углубления торговых отношений между странами стороны обсудили в ходе визита грузинской делегации в Ашхабад 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T17:40+0400
2022-07-20T17:40+0400
2022-07-20T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия и Туркменистан подписали соглашения об увеличении грузооборота и открытии прямого авиасообщения между странами, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Возможности углубления торговых отношений между Грузией и Туркменистаном были обсуждены в ходе визита грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Ашхабад.По словам Давиташвили, Туркменистан является важным торговым партнером Грузии. В ходе двусторонних встреч стороны обсудили возможности углубления торговых отношений, что должно устранить барьеры для грузинских товаров и позволить большему количеству грузинской продукции экспортироваться в Туркменистан.Кроме того, как заявил глава Минэкономики Грузии, Туркменистан заинтересован в использовании грузинского коридора, а это возможность увеличить дополнительный грузопоток. По его словам, речь идет о нескольких миллионах тонн дополнительного грузопотока по грузинскому коридору."Туркменистан – страна со значительной химической промышленностью, которая заинтересована в использовании грузинского коридора… Эта важная договоренность достигнута, и я надеюсь, что в ближайшее время появятся дополнительные поставки из Туркменистана в Грузию", - отметил Давиташвили.Кроме того, Грузия и Туркменистан обсудили сотрудничество в области энергетики. По информации Давиташвили, сегодня Туркменистан отправляет в Грузию нефть и продукты нефтехимии, а теперь еще и будет начата работа над вопросом импорта дешевых энергоресурсов в Грузию.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами за первое полугодие 2022 года составил 112,6 миллиона долларов.
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грузия, экономика, новости, туркменистан, ашхабад
Транспортный коридор, энергетика, авиасообщение – о чем договорились Тбилиси и Ашхабад
Возможности углубления торговых отношений между странами стороны обсудили в ходе визита грузинской делегации в Ашхабад
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия и Туркменистан подписали соглашения об увеличении грузооборота и открытии прямого авиасообщения между странами, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Возможности углубления торговых отношений между Грузией и Туркменистаном были обсуждены в ходе визита грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Ашхабад.
"Было подписано соглашение о сотрудничестве в области транспорта, что позволит нам осуществлять прямые рейсы с Ашхабадом, что будет способствовать еще большему углублению экономических отношений", - заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.
По словам Давиташвили, Туркменистан является важным торговым партнером Грузии. В ходе двусторонних встреч стороны обсудили возможности углубления торговых отношений, что должно устранить барьеры для грузинских товаров и позволить большему количеству грузинской продукции экспортироваться в Туркменистан.
Кроме того, как заявил глава Минэкономики Грузии, Туркменистан заинтересован в использовании грузинского коридора, а это возможность увеличить дополнительный грузопоток. По его словам, речь идет о нескольких миллионах тонн дополнительного грузопотока по грузинскому коридору.
"Туркменистан – страна со значительной химической промышленностью, которая заинтересована в использовании грузинского коридора… Эта важная договоренность достигнута, и я надеюсь, что в ближайшее время появятся дополнительные поставки из Туркменистана в Грузию", - отметил Давиташвили.
Кроме того, Грузия и Туркменистан обсудили сотрудничество в области энергетики. По информации Давиташвили, сегодня Туркменистан отправляет в Грузию нефть и продукты нефтехимии, а теперь еще и будет начата работа над вопросом импорта дешевых энергоресурсов в Грузию.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами за первое полугодие 2022 года составил 112,6 миллиона долларов.