https://sputnik-georgia.ru/20220720/transportnyy-koridor-energetika-aviasoobschenie--o-chem-dogovorilis-tbilisi-i-ashkhabad-268716628.html

Транспортный коридор, энергетика, авиасообщение – о чем договорились Тбилиси и Ашхабад

Транспортный коридор, энергетика, авиасообщение – о чем договорились Тбилиси и Ашхабад

Возможности углубления торговых отношений между странами стороны обсудили в ходе визита грузинской делегации в Ашхабад 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T17:40+0400

2022-07-20T17:40+0400

2022-07-20T17:40+0400

грузия

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туркменистан

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия и Туркменистан подписали соглашения об увеличении грузооборота и открытии прямого авиасообщения между странами, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Возможности углубления торговых отношений между Грузией и Туркменистаном были обсуждены в ходе визита грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Ашхабад.По словам Давиташвили, Туркменистан является важным торговым партнером Грузии. В ходе двусторонних встреч стороны обсудили возможности углубления торговых отношений, что должно устранить барьеры для грузинских товаров и позволить большему количеству грузинской продукции экспортироваться в Туркменистан.Кроме того, как заявил глава Минэкономики Грузии, Туркменистан заинтересован в использовании грузинского коридора, а это возможность увеличить дополнительный грузопоток. По его словам, речь идет о нескольких миллионах тонн дополнительного грузопотока по грузинскому коридору."Туркменистан – страна со значительной химической промышленностью, которая заинтересована в использовании грузинского коридора… Эта важная договоренность достигнута, и я надеюсь, что в ближайшее время появятся дополнительные поставки из Туркменистана в Грузию", - отметил Давиташвили.Кроме того, Грузия и Туркменистан обсудили сотрудничество в области энергетики. По информации Давиташвили, сегодня Туркменистан отправляет в Грузию нефть и продукты нефтехимии, а теперь еще и будет начата работа над вопросом импорта дешевых энергоресурсов в Грузию.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами за первое полугодие 2022 года составил 112,6 миллиона долларов.

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грузия, экономика, новости, туркменистан, ашхабад