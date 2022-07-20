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Турция передала Минобороны Грузии технику на 400 тысяч долларов

Турция передала Минобороны Грузии технику на 400 тысяч долларов

Передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T18:52+0400

2022-07-20T18:52+0400

2022-07-20T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Турция передала Силам обороны Грузии для улучшения логистических возможностей восемь мини экскаваторов-погрузчиков турецкой компании Hidromek общей стоимостью более 405 тысяч долларов США, информацию распространяет Минобороны.Церемония передачи техники прошла на территории Минобороны. В мероприятии приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Али Каан Орбей. Министр и посол осмотрели новые логистические объекты и ознакомились с возможностями оборудования.Передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, подписанного между Грузией и Турцией 2019 году.Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, подписанное в 2019 году между правительством Грузии и правительством Турции, предусматривает выделение гранта в размере 100 миллионов турецких лир для целей министерства обороны Грузии в течение пяти лет.

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минобороны грузии, турция, грузия, новости