https://sputnik-georgia.ru/20220720/turtsiya-peredala-minoborony-gruzii-tekhniku-na-400-tysyach-dollarov-268718009.html
Турция передала Минобороны Грузии технику на 400 тысяч долларов
Турция передала Минобороны Грузии технику на 400 тысяч долларов
Передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T18:52+0400
2022-07-20T18:52+0400
2022-07-20T18:52+0400
минобороны грузии
турция
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268718213_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c462dabe3567a094249211f045fc7083.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Турция передала Силам обороны Грузии для улучшения логистических возможностей восемь мини экскаваторов-погрузчиков турецкой компании Hidromek общей стоимостью более 405 тысяч долларов США, информацию распространяет Минобороны.Церемония передачи техники прошла на территории Минобороны. В мероприятии приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Али Каан Орбей. Министр и посол осмотрели новые логистические объекты и ознакомились с возможностями оборудования.Передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, подписанного между Грузией и Турцией 2019 году.Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, подписанное в 2019 году между правительством Грузии и правительством Турции, предусматривает выделение гранта в размере 100 миллионов турецких лир для целей министерства обороны Грузии в течение пяти лет.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268718213_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aa4529e62e511d0dc86024f77119c9ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны грузии, турция, грузия, новости
Турция передала Минобороны Грузии технику на 400 тысяч долларов
Передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Турция передала Силам обороны Грузии для улучшения логистических возможностей восемь мини экскаваторов-погрузчиков турецкой компании Hidromek общей стоимостью более 405 тысяч долларов США, информацию распространяет Минобороны.
"Турция является особым партнером грузинского государства и Сил обороны Грузии, как в основном пакете сотрудничества НАТО-Грузия, так и в развитии различных возможностей", - отметил глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Церемония передачи техники прошла на территории Минобороны. В мероприятии приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Али Каан Орбей. Министр и посол осмотрели новые логистические объекты и ознакомились с возможностями оборудования.
Передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, подписанного между Грузией и Турцией 2019 году.
Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, подписанное в 2019 году между правительством Грузии и правительством Турции, предусматривает выделение гранта в размере 100 миллионов турецких лир для целей министерства обороны Грузии в течение пяти лет.