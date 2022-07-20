https://sputnik-georgia.ru/20220720/uchenye-rf-obnaruzhili-molekulyarnuyu-osnovu-novykh-obezbolivayuschikh-lekarstv-268711179.html

Ученые РФ обнаружили молекулярную основу новых обезболивающих лекарств

Ученые РФ обнаружили молекулярную основу новых обезболивающих лекарств

Результаты исследования опубликованы в международном журнале International Journal of Molecular Sciences 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T16:37+0400

2022-07-20T16:37+0400

2022-07-20T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Ученым в России удалось обнаружить молекулы, способные стать основой новых обезболивающих лекарств, которые не будут вызывать эффекта привыкания, пишет РИА Новости.Данного результата добились эксперты подведомственных Минобрнауки и расположенных в Санкт-Петербурге Института физиологии имени Павлова РАН и Физико-технического института имени Иоффе РАН.Практика назначения препаратов из группы опиатов пациентам с острой болью, онкологической болью и с хроническим болевым синдромом приводит к необратимым негативным побочным эффектам и к "опиоидному кризису", заставляющему страдать миллионы людей, отмечает эксперт.Анализ молекулярных механизмов возникновения и модуляции болевых сигналов позволил ученым Института физиологии вместе с коллегами из Физтеха "сделать первые шаги для решения проблемы "опиоидного кризиса", отметил Крылов.Так, в ходе экспериментов посредством передовых методов специалисты проследили за механизмом специфического связывания "атакующей молекулы" короткого пептида - молекулы, состоящей из трех одинаковых остатков аминокислоты аргинина, с молекулой так называемого медленного натриевого канала, участвующего в передаче болевых ощущений в центральной нервной системе.Оказалось, что эта "атакующая молекула", синтезированная в двух формах, способна специфически снижать функциональную активность медленного натриевого канала, что делает ее перспективным претендентом на роль анальгетических лекарственных субстанций, пояснили ученые.Физиологи утверждают, что структура анальгетических пептидных субстанций, состоящих из исключительно коротких пептидов, может быть абсолютно безопасной для здоровья. Результаты работы опубликованы в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.

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