https://sputnik-georgia.ru/20220720/uspet-do-avgusta-svadebnye-tseremonii-v-gruzii-stanut-dorozhe-268715825.html

Успеть до августа: свадебные церемонии в Грузии станут дороже

Успеть до августа: свадебные церемонии в Грузии станут дороже

Желающим в скором будущем запланировать самое красивое свадебное торжество стоит поспешить 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Стоимость ритуалов, связанных с бракосочетанием в Грузии, вырастет с 1 августа, говорится на сайте "Законодательного вестника" страны. Соответствующее постановление правительство издало 18 июля.Согласно изменениям, с 1 августа специальная ритуальная услуга (проведение брачного обряда в торжественной обстановке) в филиале Дома Юстиции или Общественном центре будет стоить 75 лари (26,5 доллара) вместо 50 лари (17,7 доллара).Тем, кто хочет зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке, с музыкой, цветами и шампанским в домах бракосочетаний, придется заплатить 135 лари (47,7 доллара) вместо 90 лари (31,8 доллара). В субботу и воскресенье стоимость услуги составит 225 лари (79,6 доллара) вместо 150 лари (53 доллара).Выездная регистрация брака обойдется уже в 255 лари (90,2 доллара) вместо 170 лари (60,3 доллара).Оплатить ритуальные услуги в Доме юстиции нужно в день подачи заявки.На сегодняшний день в Тбилиси действуют три дома бракосочетаний. В Рустави, Кутаиси (Западная Грузия), Батуми (Аджарская АР) и Сигнахи (Восточная Грузия) — по одному. Зарегистрировать брак можно также во всех домах юстиции Грузии всего за несколько минут.

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