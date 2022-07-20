https://sputnik-georgia.ru/20220720/v-gruzii-uchredili-novuyu-literaturnuyu-premiyu-anna-268715474.html
В Грузии учредили новую литературную премию "Анна"
В Грузии учредили новую литературную премию "Анна"
Новый литературный конкурс посвящается женщинам и писательницам 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T19:55+0400
2022-07-20T19:55+0400
2022-07-20T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило новую литературную премию "Анна", заявила глава ведомства Тея Цулукиани.При этом, одна номинация будет предназначена как для женщин-авторов, так и для мужчин. Номинация будет посвящена произведениям, созданным на женскую тематику.Принять участие в конкурсе могут физические лица, являющиеся гражданами Грузии, а также издательства, зарегистрированные в Грузии. Принять участие могут те авторы, чьи книги изданы за год до объявления конкурса. По условиям конкурса, книга должна быть написана на грузинском языке или же переведена на грузинский язык. Победителей будут выявлять в следующих номинациях:Награда за каждую номинацию составляет 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов). Победителям также выдадут грамоты. В том случае, если один и тот же человек победит в разных номинациях, то премия будет выдаваться за каждую номинацию.В рамках конкурса этого года заявки будут приниматься с 20 июля до 22 августа.Анна Каландадзе, которую читатели любя называли просто Анной, родилась 15 декабря 1924 года в селе Хидистави Чохатаурского района (регион Гурия). Свое первое стихотворение "Бадри мтваре" талантливая девочка написала в одиннадцать лет.18 июня 1993 года Академия наук Грузии присвоила Анне Каландадзе звание академика, постоянного члена Академии. В том же году она стала почетным жителем города Тбилиси.Свое последнее стихотворение Анна Каландадзе написала в 83 года. Умерла поэтесса в 2008 году. Анна Павловна похоронена в Пантеоне писателей и видных общественных деятелей Грузии на Мтацминда.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузинская литература, новости, грузия
В Грузии учредили новую литературную премию "Анна"
Новый литературный конкурс посвящается женщинам и писательницам
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило новую литературную премию "Анна", заявила глава ведомства Тея Цулукиани.
Новый литературный конкурс посвящается женщинам и писательницам. Конкурс связан с именем выдающейся грузинской поэтессы Анны Каландадзе. Он будет объявляться ежегодно в июле, и его главной целью будет содействие и поощрение женщин-авторов.
При этом, одна номинация будет предназначена как для женщин-авторов, так и для мужчин. Номинация будет посвящена произведениям, созданным на женскую тематику.
Принять участие в конкурсе могут физические лица, являющиеся гражданами Грузии, а также издательства, зарегистрированные в Грузии. Принять участие могут те авторы, чьи книги изданы за год до объявления конкурса.
По условиям конкурса, книга должна быть написана на грузинском языке или же переведена на грузинский язык. Победителей будут выявлять в следующих номинациях:
Женщина – прозаик за лучший прозаический сборник;
Женщина-поэт за лучший поэтический сборник;
Женщина-переводчик за лучший перевод;
Автор лучшего произведения, созданного на тему женщины.
Награда за каждую номинацию составляет 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов). Победителям также выдадут грамоты. В том случае, если один и тот же человек победит в разных номинациях, то премия будет выдаваться за каждую номинацию.
В рамках конкурса этого года заявки будут приниматься с 20 июля до 22 августа.
Анна Каландадзе, которую читатели любя называли просто Анной, родилась 15 декабря 1924 года в селе Хидистави Чохатаурского района (регион Гурия). Свое первое стихотворение "Бадри мтваре" талантливая девочка написала в одиннадцать лет.
18 июня 1993 года Академия наук Грузии присвоила Анне Каландадзе звание академика, постоянного члена Академии. В том же году она стала почетным жителем города Тбилиси.
Свое последнее стихотворение Анна Каландадзе написала в 83 года. Умерла поэтесса в 2008 году. Анна Павловна похоронена в Пантеоне писателей и видных общественных деятелей Грузии на Мтацминда.