https://sputnik-georgia.ru/20220720/v-gruzii-uchredili-novuyu-literaturnuyu-premiyu-anna-268715474.html

В Грузии учредили новую литературную премию "Анна"

В Грузии учредили новую литературную премию "Анна"

Новый литературный конкурс посвящается женщинам и писательницам 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T19:55+0400

2022-07-20T19:55+0400

2022-07-20T19:55+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

культура

грузинская литература

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило новую литературную премию "Анна", заявила глава ведомства Тея Цулукиани.При этом, одна номинация будет предназначена как для женщин-авторов, так и для мужчин. Номинация будет посвящена произведениям, созданным на женскую тематику.Принять участие в конкурсе могут физические лица, являющиеся гражданами Грузии, а также издательства, зарегистрированные в Грузии. Принять участие могут те авторы, чьи книги изданы за год до объявления конкурса. По условиям конкурса, книга должна быть написана на грузинском языке или же переведена на грузинский язык. Победителей будут выявлять в следующих номинациях:Награда за каждую номинацию составляет 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов). Победителям также выдадут грамоты. В том случае, если один и тот же человек победит в разных номинациях, то премия будет выдаваться за каждую номинацию.В рамках конкурса этого года заявки будут приниматься с 20 июля до 22 августа.Анна Каландадзе, которую читатели любя называли просто Анной, родилась 15 декабря 1924 года в селе Хидистави Чохатаурского района (регион Гурия). Свое первое стихотворение "Бадри мтваре" талантливая девочка написала в одиннадцать лет.18 июня 1993 года Академия наук Грузии присвоила Анне Каландадзе звание академика, постоянного члена Академии. В том же году она стала почетным жителем города Тбилиси.Свое последнее стихотворение Анна Каландадзе написала в 83 года. Умерла поэтесса в 2008 году. Анна Павловна похоронена в Пантеоне писателей и видных общественных деятелей Грузии на Мтацминда.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузинская литература, новости, грузия