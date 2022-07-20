https://sputnik-georgia.ru/20220720/v-tbilisi-nachinayutsya-masshtabnye-dorozhnye-raboty-268710226.html

В Тбилиси начинаются масштабные дорожные работы

В Тбилиси начинаются масштабные дорожные работы

Во избежание дискомфорта горожан интенсивные работы будут проходить в ночные часы 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T16:16+0400

2022-07-20T16:16+0400

2022-07-20T16:16+0400

каха каладзе

новости

грузия

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_3fc235c24818cd5cb9a8fa08988cf7c3.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Масштабные дорожные работы начинаются на тбилисских улицах Мириан мепе и Баланчина, а также на проспекте Тамар мепе, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Для того чтобы не создавать гражданам дискомфорта, интенсивные дорожные работы будут вестись в ночные часы, отметил градоначальник. В рамках работ будет реконструирована часть проезжей части дороги, тротуары, дорожные островки, будет проведена линия для автобусов.Каладзе извинился перед населением за созданный дискомфорт. По его словам, летний период выбран целенаправленно, поскольку в эту пору в городе передвигаются меньше машин и много людей уезжает из столицы.На проспекте Тамар мепе работы будут идти с 00:00 до 06:00. На улице Мириан мепе проезжая часть дороги вокруг дорожного островка будет ограничена одной линией. Во время проведения этих работ направления движения транспортных средств не будут изменены.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каха каладзе, новости, грузия, общество, тбилиси