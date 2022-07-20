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В Тбилиси начинаются масштабные дорожные работы
В Тбилиси начинаются масштабные дорожные работы
Во избежание дискомфорта горожан интенсивные работы будут проходить в ночные часы 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T16:16+0400
2022-07-20T16:16+0400
2022-07-20T16:16+0400
каха каладзе
новости
грузия
общество
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Масштабные дорожные работы начинаются на тбилисских улицах Мириан мепе и Баланчина, а также на проспекте Тамар мепе, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Для того чтобы не создавать гражданам дискомфорта, интенсивные дорожные работы будут вестись в ночные часы, отметил градоначальник. В рамках работ будет реконструирована часть проезжей части дороги, тротуары, дорожные островки, будет проведена линия для автобусов.Каладзе извинился перед населением за созданный дискомфорт. По его словам, летний период выбран целенаправленно, поскольку в эту пору в городе передвигаются меньше машин и много людей уезжает из столицы.На проспекте Тамар мепе работы будут идти с 00:00 до 06:00. На улице Мириан мепе проезжая часть дороги вокруг дорожного островка будет ограничена одной линией. Во время проведения этих работ направления движения транспортных средств не будут изменены.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, новости, грузия, общество, тбилиси
В Тбилиси начинаются масштабные дорожные работы
Во избежание дискомфорта горожан интенсивные работы будут проходить в ночные часы
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Масштабные дорожные работы начинаются на тбилисских улицах Мириан мепе и Баланчина, а также на проспекте Тамар мепе, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Для того чтобы не создавать гражданам дискомфорта, интенсивные дорожные работы будут вестись в ночные часы, отметил градоначальник. В рамках работ будет реконструирована часть проезжей части дороги, тротуары, дорожные островки, будет проведена линия для автобусов.
"Все это делается для того, чтобы общественный транспорт в городе был самым комфортным и быстрым. Наша политика направлена на то, чтобы обустроить как можно больше дорожных линий", - сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Каладзе извинился перед населением за созданный дискомфорт. По его словам, летний период выбран целенаправленно, поскольку в эту пору в городе передвигаются меньше машин и много людей уезжает из столицы.
На проспекте Тамар мепе работы будут идти с 00:00 до 06:00. На улице Мириан мепе проезжая часть дороги вокруг дорожного островка будет ограничена одной линией. Во время проведения этих работ направления движения транспортных средств не будут изменены.