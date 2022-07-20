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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт из Грузии за шесть месяцев вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T09:01+0400

2022-07-20T09:01+0400

2022-07-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2022 года вырос на 35,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 8,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму почти 2,6 миллиарда долларов – на 35,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,9 миллиарда долларов, что на 35,3% больше данных за январь-июнь 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии за первое полугодие 2022 года составил 3,4 миллиарда долларов, что на 34,9% больше, чем за январь-июнь 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июне 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 303,8%, азотных удобрений – на 228,9%, ферросплавов – на 61,9%, золота – на 47,8%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 32,7%, спиртных напитков – на 23,4%, а также на 4,2% – вин.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 143%, изделий из стали – на 136,7% и строительно-дорожной техники – на 94,1%.Также, по статистике, за первое полугодие текущего года сократился лишь импорт грузовых автомобилей – на 29,2%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первое полугодие 2022 года составил почти 1,3 миллиарда долларов, что составляет 15,3% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния.

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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика