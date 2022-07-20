Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт - грузовое судно и портовые краны
© photo: Sputnik / Stringer
Экспорт из Грузии за шесть месяцев вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2022 года вырос на 35,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 8,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму почти 2,6 миллиарда долларов – на 35,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года
© Sputnik
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,9 миллиарда долларов, что на 35,3% больше данных за январь-июнь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за первое полугодие 2022 года составил 3,4 миллиарда долларов, что на 34,9% больше, чем за январь-июнь 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
В январе-июне 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 303,8%, азотных удобрений – на 228,9%, ферросплавов – на 61,9%, золота – на 47,8%.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года, экспорт
© Sputnik
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 32,7%, спиртных напитков – на 23,4%, а также на 4,2% – вин.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года, импорт
© Sputnik
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 143%, изделий из стали – на 136,7% и строительно-дорожной техники – на 94,1%.
Также, по статистике, за первое полугодие текущего года сократился лишь импорт грузовых автомобилей – на 29,2%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первое полугодие 2022 года составил почти 1,3 миллиарда долларов, что составляет 15,3% от общего торгового оборота Грузии.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года, страна
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2022 года, страна
© Sputnik
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния.