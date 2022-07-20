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ВОЗ заявила о почти 14 тысячах случаев заболевания оспой обезьян
ВОЗ заявила о почти 14 тысячах случаев заболевания оспой обезьян
На сегодня в мире зафиксировано пять смертей от оспы обезьян 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T22:40+0400
2022-07-20T22:40+0400
2022-07-20T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Около 14 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано более чем в 70 странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами, отметил он.К слову, в Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения. Первые признаки оспы обезьян - это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, европа, новости, в мире, общество, оспа обезьян
ВОЗ заявила о почти 14 тысячах случаев заболевания оспой обезьян
На сегодня в мире зафиксировано пять смертей от оспы обезьян
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Около 14 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано более чем в 70 странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Что касается оспы обезьян, то в этом году в ВОЗ поступили сообщения о почти 14 тысячах подтвержденных случаев заболевания из более чем 70 стран и территорий. На данный момент зарегистрировано пять смертей, все в Африке", - сообщил глава ВОЗ на брифинге.
Большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами, отметил он.
К слову, в Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения.
Первые признаки оспы обезьян - это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.