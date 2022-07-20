https://sputnik-georgia.ru/20220720/voz-zayavila-o-pochti-14-tysyachakh-sluchaev-zabolevaniya-ospoy-obezyan-268719595.html

ВОЗ заявила о почти 14 тысячах случаев заболевания оспой обезьян

ВОЗ заявила о почти 14 тысячах случаев заболевания оспой обезьян

На сегодня в мире зафиксировано пять смертей от оспы обезьян 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T22:40+0400

2022-07-20T22:40+0400

2022-07-20T22:40+0400

всемирная организация здравоохранения

европа

новости

в мире

общество

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/86/247888675_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_702543f8d6dae0ac946a771597717528.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Около 14 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано более чем в 70 странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами, отметил он.К слову, в Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают через несколько недель, но у некоторых возможны осложнения. Первые признаки оспы обезьян - это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

всемирная организация здравоохранения, европа, новости, в мире, общество, оспа обезьян