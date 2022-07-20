https://sputnik-georgia.ru/20220720/vrachi-skoroy-pomoschi-v-gruzii-sdayut-ekzameny-268704587.html
Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены
Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены
Экзамены включают как теоретическую, так и практическую часть 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T14:50+0400
2022-07-20T14:50+0400
2022-07-20T14:50+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
тбилиси
центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В Грузии начались квалификационные экзамены врачей, медсестер и водителей Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи, сообщает минздрав страны.Экзамены включают как теоретическую, так и практическую часть. Члены экипажа скорой медицинской помощи сдают обязательные квалификационные экзамены раз в два года, а до этого – присутствуют на подготовительных тренингах в образовательном центре.В Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи в среду находился министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили вместе со своим заместителем Илией Гудушаури. Глава Минздрава пожелал сотрудникам центра успехов.По словам Азарашвили, улучшение качества обслуживания в клиниках и бригадах скорой медпомощи является приоритетом минздрава страны.Азарашвили также коснулся вопроса внедрения нового проекта, в рамках которого парамедики смогут передвигаться на мотоциклах, чтобы неотложная медпомощь стала более оперативной и эффективной.Парамедик – это специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.Мотоциклы будут оснащены медоснащением первичной неотложной помощи. Как отметили в минздраве страны, оперативность в критических случаях особенно важна.В курортных зонах и других перегруженных местах из-за пробок автомобилям сложно передвигаться. Центр уже переподготовил 105 мотопарамедиков, и их число будет расти в ходе осуществления данного проекта.
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, тбилиси, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены
Экзамены включают как теоретическую, так и практическую часть
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В Грузии начались квалификационные экзамены врачей, медсестер и водителей Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи, сообщает минздрав страны.
Экзамены включают как теоретическую, так и практическую часть. Члены экипажа скорой медицинской помощи сдают обязательные квалификационные экзамены раз в два года, а до этого – присутствуют на подготовительных тренингах в образовательном центре.
В Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи в среду находился министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили вместе со своим заместителем Илией Гудушаури. Глава Минздрава пожелал сотрудникам центра успехов.
По словам Азарашвили, улучшение качества обслуживания в клиниках и бригадах скорой медпомощи является приоритетом минздрава страны.
"Этот центр служит именно тому, чтобы проводить тренинги как в плане практических занятий, так и теоретических среди бригад скорой помощи Тбилиси и регионов, и затем провести экзамен соответствующей квалификации", – заявил Азарашвили.
Азарашвили также коснулся вопроса внедрения нового проекта, в рамках которого парамедики смогут передвигаться на мотоциклах, чтобы неотложная медпомощь стала более оперативной и эффективной.
Парамедик – это специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Мотоциклы будут оснащены медоснащением первичной неотложной помощи. Как отметили в минздраве страны, оперативность в критических случаях особенно важна.
В курортных зонах и других перегруженных местах из-за пробок автомобилям сложно передвигаться. Центр уже переподготовил 105 мотопарамедиков, и их число будет расти в ходе осуществления данного проекта.