https://sputnik-georgia.ru/20220720/vrachi-skoroy-pomoschi-v-gruzii-sdayut-ekzameny-268704587.html

Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены

Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены

Экзамены включают как теоретическую, так и практическую часть 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T14:50+0400

2022-07-20T14:50+0400

2022-07-20T14:50+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

тбилиси

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В Грузии начались квалификационные экзамены врачей, медсестер и водителей Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи, сообщает минздрав страны.Экзамены включают как теоретическую, так и практическую часть. Члены экипажа скорой медицинской помощи сдают обязательные квалификационные экзамены раз в два года, а до этого – присутствуют на подготовительных тренингах в образовательном центре.В Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи в среду находился министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили вместе со своим заместителем Илией Гудушаури. Глава Минздрава пожелал сотрудникам центра успехов.По словам Азарашвили, улучшение качества обслуживания в клиниках и бригадах скорой медпомощи является приоритетом минздрава страны.Азарашвили также коснулся вопроса внедрения нового проекта, в рамках которого парамедики смогут передвигаться на мотоциклах, чтобы неотложная медпомощь стала более оперативной и эффективной.Парамедик – это специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.Мотоциклы будут оснащены медоснащением первичной неотложной помощи. Как отметили в минздраве страны, оперативность в критических случаях особенно важна.В курортных зонах и других перегруженных местах из-за пробок автомобилям сложно передвигаться. Центр уже переподготовил 105 мотопарамедиков, и их число будет расти в ходе осуществления данного проекта.

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, тбилиси, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи