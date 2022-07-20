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За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже
За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже
Штрафы за повреждение деревьев в грузинской столице увеличились в десять раз 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T17:18+0400
2022-07-20T17:18+0400
2022-07-20T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. За повреждение, самовольную вырубку или нарушение правил ухода-восстановления зеленых насаждений в Тбилиси будут штрафовать на 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов), заявил на заседании муниципального правительства мэр Каха Каладзе.По его словам, парламент уже принял законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил ухода и восстановления зеленых насаждений. Он вступил в силу с 19 июля.Как отметил мэр, в первом случае штраф вместо 500 лари (170 долларов) составит 5 тысяч лари, а в случае повторного факта правонарушителю вместо одной тысячи лари придется заплатить 10 тысяч лари (3,4 тысячи долларов).По словам мэра, есть много случаев, когда здоровые деревья вырубают, целенаправленно повреждают их, чтобы потом начать строительство.Мэр также отметил, что специалист, который выдаст неверное заключение оценки качества зеленых насаждений, будет оштрафован на 10 тысяч лари в первом случае, а если подобный факт повторится, то его могут лишить лицензии и запретить продолжать деятельность.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже
Штрафы за повреждение деревьев в грузинской столице увеличились в десять раз
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. За повреждение, самовольную вырубку или нарушение правил ухода-восстановления зеленых насаждений в Тбилиси будут штрафовать на 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов), заявил на заседании муниципального правительства мэр Каха Каладзе.
По его словам, парламент уже принял законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил ухода и восстановления зеленых насаждений. Он вступил в силу с 19 июля.
Как отметил мэр, в первом случае штраф вместо 500 лари (170 долларов) составит 5 тысяч лари, а в случае повторного факта правонарушителю вместо одной тысячи лари придется заплатить 10 тысяч лари (3,4 тысячи долларов).
"Мы не раз говорили, что уход, сохранение, обновление зеленых насаждений в столице является одним из приоритетов нашего правительства. В последние годы, с 2017 года по сей день, общество видит, сколько хороших проектов осуществлено в этом направлении", - заявил Каладзе.
По словам мэра, есть много случаев, когда здоровые деревья вырубают, целенаправленно повреждают их, чтобы потом начать строительство.
Мэр также отметил, что специалист, который выдаст неверное заключение оценки качества зеленых насаждений, будет оштрафован на 10 тысяч лари в первом случае, а если подобный факт повторится, то его могут лишить лицензии и запретить продолжать деятельность.