https://sputnik-georgia.ru/20220720/za-povrezhdenie-derevev-v-tbilisi-budut-nakazyvat-strozhe-268706478.html

За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже

За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже

Штрафы за повреждение деревьев в грузинской столице увеличились в десять раз 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T17:18+0400

2022-07-20T17:18+0400

2022-07-20T17:18+0400

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23766/40/237664001_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9484162c7dcee8f5a32a0d82ca92373.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. За повреждение, самовольную вырубку или нарушение правил ухода-восстановления зеленых насаждений в Тбилиси будут штрафовать на 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов), заявил на заседании муниципального правительства мэр Каха Каладзе.По его словам, парламент уже принял законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил ухода и восстановления зеленых насаждений. Он вступил в силу с 19 июля.Как отметил мэр, в первом случае штраф вместо 500 лари (170 долларов) составит 5 тысяч лари, а в случае повторного факта правонарушителю вместо одной тысячи лари придется заплатить 10 тысяч лари (3,4 тысячи долларов).По словам мэра, есть много случаев, когда здоровые деревья вырубают, целенаправленно повреждают их, чтобы потом начать строительство.Мэр также отметил, что специалист, который выдаст неверное заключение оценки качества зеленых насаждений, будет оштрафован на 10 тысяч лари в первом случае, а если подобный факт повторится, то его могут лишить лицензии и запретить продолжать деятельность.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, каха каладзе