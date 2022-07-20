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https://sputnik-georgia.ru/20220720/zapad-ne-ostanovit-porazheniya-ukrainy--gruzinskiy-reporter-pobyvavshiy-na-donbasse-268700378.html
"Запад не остановит поражения Украины" – грузинский репортер, побывавший на Донбассе
"Запад не остановит поражения Украины" – грузинский репортер, побывавший на Донбассе
Впервые с начала спецоперации на Украине в самой гуще событий – в Донбасском регионе – побывал репортер из Грузии 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T12:50+0400
2022-07-20T13:05+0400
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аналитика
денис пушилин
донбасс
украина
киев
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Западные вооружения не смогут остановить поражение Украины, говорится в материале, подготовленном первым грузинским репортером Гулбаатом Рцхиладзе, побывавшем в Донбасском регионе с начала боевых событий.Журналист отметил, что ему пришлось взять на себя функцию репортера в связи с тем, что грузинские СМИ предлагали только события, увиденные лишь глазами Киева. Рцхиладзе вместе с большой группой журналистов-международников побывал в Луганске и Луганской области (Республике), на передовой в Северодонецке и Лисичанске, в самом городе Донецке и относящемся к Донецкой области (Республике) городе Мариуполе. Пресс-тур был организован Минобороны России с 11 по 14 июня.Положение и настроения населенияПоложение людей, проживающих на территориях, охваченных боевыми действиями, во всех отношениях тяжелое, отметил репортер. Там, где власть уже перешла в руки донецко-луганской или российской администрации, в том числе в освобожденном всего пару недель назад Лисичанске, все эти проблемы решены до такой степени, что голоду и нехватке медикаментов просто нет места, продолжил Рцхиладзе.Все это подтвердилось непосредственными беседами в прямом контакте с людьми в Северодонецке и Лисичанске, откуда союзные войска, как мы уже отмечали, совсем недавно вытеснили украинские войска, добавил Рцхиладзе.Одна женщина из Северодонецка, потерявшая во время боевых действий один глаз, рассказала, как украинские националисты согнали жителей всего жилого дома в подвалы и запретили им выходить на улицу. "Они превратили жилой дом в укрепленную базу, а также контролировали лесную полосу на противоположной стороне. Тем самым украинцы провоцировали ответный российский огонь по жилому дому. Таких фактов множество. Именно поэтому жители Донбасса не любят украинское государство – в киевском официозе и националистических воинских подразделениях их не признавали полноценными украинцами, более того – людьми", – говорится в репортаже. Пообщавшись с местным населением, репортер отметил, что на Россию смотрят с надеждой и в то же время боятся что-либо сказать о власти в Киеве. "В целом можно сказать, что русскоязычное население Украины избавилось от одной большой проблемы – украинского национализма. Никто не может запретить им использовать свой родной язык в общественных местах, и они больше не будут подвергаться дискриминации по национальному признаку", – говорится в репортаже.Развитие военных действий Российские военные совместно с бойцами из Донецка и Луганска полностью готовы выполнять военную задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, убежден Рцхиладзе.Боевой дух русских и жителей Донбасса очень силен, заключил грузинский репортер.
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"Запад не остановит поражения Украины" – грузинский репортер, побывавший на Донбассе

12:50 20.07.2022 (обновлено: 13:05 20.07.2022)
© photo: Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкВстреча бойцов Народной милиции ДНР в Волновахе
Встреча бойцов Народной милиции ДНР в Волновахе - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2022
© photo: Sputnik / Aleksei Kudenko
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Впервые с начала спецоперации на Украине в самой гуще событий – в Донбасском регионе – побывал репортер из Грузии
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Западные вооружения не смогут остановить поражение Украины, говорится в материале, подготовленном первым грузинским репортером Гулбаатом Рцхиладзе, побывавшем в Донбасском регионе с начала боевых событий.
Журналист отметил, что ему пришлось взять на себя функцию репортера в связи с тем, что грузинские СМИ предлагали только события, увиденные лишь глазами Киева.
Рцхиладзе вместе с большой группой журналистов-международников побывал в Луганске и Луганской области (Республике), на передовой в Северодонецке и Лисичанске, в самом городе Донецке и относящемся к Донецкой области (Республике) городе Мариуполе. Пресс-тур был организован Минобороны России с 11 по 14 июня.

Положение и настроения населения

Положение людей, проживающих на территориях, охваченных боевыми действиями, во всех отношениях тяжелое, отметил репортер.

"Людям не хватает множества необходимых вещей и услуг, большая часть магазинов и аптек закрыта, нет никаких развлечений и т. д. Более того, ощущается дефицит питьевой воды, а инфраструктура в большей степени разрушена", – отметил репортер.

Там, где власть уже перешла в руки донецко-луганской или российской администрации, в том числе в освобожденном всего пару недель назад Лисичанске, все эти проблемы решены до такой степени, что голоду и нехватке медикаментов просто нет места, продолжил Рцхиладзе.
Все это подтвердилось непосредственными беседами в прямом контакте с людьми в Северодонецке и Лисичанске, откуда союзные войска, как мы уже отмечали, совсем недавно вытеснили украинские войска, добавил Рцхиладзе.
Одна женщина из Северодонецка, потерявшая во время боевых действий один глаз, рассказала, как украинские националисты согнали жителей всего жилого дома в подвалы и запретили им выходить на улицу.
"Они превратили жилой дом в укрепленную базу, а также контролировали лесную полосу на противоположной стороне. Тем самым украинцы провоцировали ответный российский огонь по жилому дому. Таких фактов множество. Именно поэтому жители Донбасса не любят украинское государство – в киевском официозе и националистических воинских подразделениях их не признавали полноценными украинцами, более того – людьми", – говорится в репортаже.
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2022
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
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Пообщавшись с местным населением, репортер отметил, что на Россию смотрят с надеждой и в то же время боятся что-либо сказать о власти в Киеве.
"В целом можно сказать, что русскоязычное население Украины избавилось от одной большой проблемы – украинского национализма. Никто не может запретить им использовать свой родной язык в общественных местах, и они больше не будут подвергаться дискриминации по национальному признаку", – говорится в репортаже.

Развитие военных действий

Российские военные совместно с бойцами из Донецка и Луганска полностью готовы выполнять военную задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, убежден Рцхиладзе.

"Оружие, поставляемое украинскому правительству Западом, включая современные артиллерийские системы, наносит непоправимый урон мирному населению Донбасса... Почти каждый новый день начинается и заканчивается жертвами среди мирного населения. Это еще больше отдаляет перспективу переговоров, но никак не помешает наступлению России и объединенных Донецко-Луганских вооруженных сил. Можно смело сказать, что западные вооружения не смогут остановить поражение Украины", – говорится в материале.

Боевой дух русских и жителей Донбасса очень силен, заключил грузинский репортер.
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