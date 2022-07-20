https://sputnik-georgia.ru/20220720/zhiteley-gruzii-predupredili-ob-opasnosti-vozniknoveniya-lesnykh-pozharov-268695266.html

Жителей Грузии предупредили об опасности возникновения лесных пожаров

Жителей Грузии предупредили об опасности возникновения лесных пожаров

Согласно статистике, основной причиной возникновения пожаров в лесу является неосторожность людей 20.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает жителей страны к осторожности и соблюдению правил поведения в лесу с тем, чтобы избежать лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.Национальное лесное агентство Грузии каждый год размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые опасны в плане пожара.Как отмечают в ведомстве, основной причиной пожаров в лесу является неосторожность людей.На территории государственного леса разводить огонь запрещено под кронами деревьев, в растущем еловом лесу, а также в местах, где был пожар.На остальных территориях леса костер можно разводить только в том случае, если там заранее обустроено специальное место. Для того, чтобы правильно подготовить место для костра, необходимо в радиусе 1,5 метра очистить территорию от травы, листьев и хвороста.Правонарушителям придется понести как административное, так и уголовное наказание. В частности, в случае повреждения, уничтожения леса или посева, правонарушителей оштрафуют на сумму от 300 (102 доллара) до 170 лари (86 долларов), накажут исправительными работами сроком до двух лет или же лишением свободы до двух лет.Повреждение, уничтожение леса или посевов взрывом, или другим опасным методом карается лишением свободы от четырех до восьми лет.Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Особенно лесные пожары участились в августе. Самым крупным оказался пожар в Боржомском ущелье, в лесу села Даба, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 гектаров. Ситуацию осложняли горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь. Свою готовность оказать помощь высказала и Россия.

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