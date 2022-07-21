https://sputnik-georgia.ru/20220721/avdeevka-kto-ne-vyshel-tot-v-kotle-268722245.html

Авдеевка: кто не вышел, тот в котле

Авдеевка: кто не вышел, тот в котле

Союзные войска выравнивают линию фронта в Донбассе, гарнизон ВСУ в Авдеевке доживает последние дни и пытается прикрыться "живым щитом" из мирных горожан 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T09:41+0400

2022-07-21T09:41+0400

2022-07-21T09:41+0400

в мире

аналитика

донбасс

украина

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/18/266872247_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_f62c5bcc47b589541f38771ebf19133e.jpg

Террористические методы ведения боевых действий – усвоенные уроки Пентагона, ЦРУ и Национальной гвардии США, которые с 2014 года "преподавали" на Украине ненависть к России, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Союзные войска выравнивают линию фронта в Донбассе, гарнизон ВСУ в Авдеевке доживает последние дни и пытается прикрыться "живым щитом" из мирных горожан. Террористические методы ведения боевых действий – усвоенные уроки Пентагона, ЦРУ и Национальной гвардии США, которые с 2014 года "преподавали" на Украине ненависть к России.Накануне подавлены две огневые точки противника, уничтожен полевой склад боекомплекта и две установки РСЗО "Град". По позициям ВСУ методично работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек".Авдеевский укрепрайон взят в полукольцо, трасса из Авдеевки в Константиновку блокирована в двух местах, и для полного окружения осталось перерезать дорогу в Орловку (единственная линия снабжения ВСУ). Моральный дух украинских войск сломлен, готовность к бегству растет. Нацбатальоны в качестве заградотрядов под Авдеевкой расстреливают мобилизованных (срочников), которые пытаются отступить или сдаться.Разрозненные подразделения ВСУ и НГУ прячутся на Авдеевском коксохимическом заводе под прикрытием "живого щита". Мирных граждан обманом привезли в промышленную зону на северо-западной окраине города и разместили вблизи украинских артиллерийских позиций."Смешиваться с местными жителями", вести боевые действия в городских условиях и густонаселенных районах украинских военнослужащих обучали специалисты "Оперативной группы Иллини" из Национальной гвардии американского штата Иллинойс (выживаемость подразделений цинично обеспечивается гибелью мирных жителей). Специалисты ЦРУ в свою очередь стремились "талибанизировать" украинские вооруженные формирования – обучали минно-взрывному делу, снайперским навыкам, эксплуатации ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Сегодня американцы с интересом наблюдают за своими "питомцами" в Донбассе.К сожалению, мониторинговые миссии ООН не замечают зловещей роли США в украинском конфликте, террористической активности (военных преступлений) киевского режима, и совершенно предвзято оценивают российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации (освобождению) Украины.Американский гопакБелый дом 20 июля анонсировал отправку ВСУ дополнительной партии, еще четырех РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним, чтобы "изменить ситуацию на поле боя". Будто бы дюжиной РСЗО и методичным уничтожением мобилизационных ресурсов Украины можно повлиять на стратегическое и технологическое превосходство ВС России в Европе и мире.С другой стороны, Вооруженные силы РФ успешно выполнили основные задачи первого этапа – значительно снизили потенциал ВСУ, почти полностью освободили (денацифицировали) республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области. А если учесть обстоятельства добровольного отвода российских войск от Киева (для достижения мира), дела украинского президента Владимира Зеленского совсем плохи – второго шанса на компромисс не дано. Оружейные поставки Запада и антироссийские санкции США не спасут киевский режим от военного поражения.Вторая половина лета на Украине будет горячей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу за три дня 18-20 июля проинспектировал четыре группировки российских войск в Донбассе, и эта большая рекогносцировка не обещает ВСУ ничего хорошего. Российская тактика демилитаризации ужесточается, новые силы и средства брошены на безусловное подавление и уничтожение противника на всей территории Украины. Западным бенефициарам конфликта следует вести себя осторожнее, чтобы оружейные поставки Киеву не отрикошетили по странам НАТО.Яркий пример военно-политического безрассудства коллективного Запада – разработанные американским Институтом изучения войны (ISW) варианты применения Россией тактического ядерного оружия. Разумеется, для остановки победоносного контрнаступления ВСУ на Херсон.План контрнаступления создан украинским Генштабом совместно с Пентагоном и предусматривает уничтожение ракетными ударами двух мостов на Днепре – для нарушения снабжения российских войск на правом берегу. Этот план успех не гарантирует. Ядерное оружие не понадобится России, даже в самом крайнем случае. Ведь российские войска способны взаимообразно, и за один день ликвидировать высокоточными ракетами два десятка самых крупных мостов – на всей украинской территории.Транспортно-экономический коллапс для киевского режима может оказаться страшнее Хиросимы и Нагасаки. Имеются и другие действенные, асимметричные варианты ответа на попытки ВСУ и НАТО изменить ход российской специальной военной операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции

донбасс

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, аналитика, донбасс, украина, колумнисты