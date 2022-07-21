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Батумское "Динамо" крупно проиграло в Польше в матче Лиги конференций

Батумское "Динамо" крупно проиграло в Польше в матче Лиги конференций

Ответная игра состоится в Батуми 28 июля на стадионе "Аджарабет Арена" 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Батумское "Динамо" в матче второго этапа квалификации Лиги конференции проиграло познаньскому "Леху" со счетом 5:0.Чемпион Польши быстро открыл счет уже на 10-й минуте - Михал Скурас пробил метров с 25, и "Лех" вышел вперед.После этого батумцы пытались исправить ситуацию, атаковали и создавали моменты, но забить гол не смогли. На 24-й минуте Жоао Амарал завершил быструю контратаку поляков вторым голом, и преимущество "Лехи" стало более солидным 2:0. На 33-й минуте Скурас сделал дубль и еще больше увеличил преимущество хозяев.Даже во втором тайме батумцам не удалось исправить ситуацию, и на 66-й минуте Жоао Амарал оформил дубль, а окончательный счет зафиксировал Михал Исхак на 90-й+4-й минуте.Ответная игра состоится в Батуми 28 июля на стадионе "Аджарабет Арена".

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